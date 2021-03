Demócratas y republicanos le dan la espalda a Bernie Sanders en aumento al salario mínimo federal a $15

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Un grupo de ocho demócratas y la delegación republicana en el Senado votó este viernes en contra de la propuesta del senador independiente Bernie Sanders para subir a $15 dólares el salario mínimo federal.

La enmienda de Sanders era una de las más comentadas como parte del proceso de debate del “Plan de Rescate Estadounidense” de $1.9 billones de la Administración Biden.

La discusión de la provisión formó parte del maratónico proceso conocido como “vote-a-rama” que se extendió hasta la madrugada de este sábado.

Un acuerdo para extender las ayudas por desempleo semanales a $300 hasta el 6 de septiembre liberó al Senado del estancamiento.

Sin embargo, la provisión de Sanders no fue avalada por la mayoría, y se le votó en contra 58-42.

El resultado sobre la apuesta al aumento al salario mínimo no sorprende a muchos ya que desde hacía semanas era considerado uno de los temas más divisorios del debate sobre el paquete de estímulo.

Una de las pruebas más recientes de lo anterior fue la opinión de la parlamentaria del Senado Elizabeth MacDonough, quien consideró que esa sección de la ley debía ser excluida del paquete económico.

Aunque la versión de la propuesta de ley proveniente de la Cámara de Representantes contenía la disposición, esa parte sería descartada del documento que se aprobará en el Senado.

El aumento al salario mínimo federal a $15 sigue siendo una propuesta base de la Administración Biden al punto que algunos demócratas han sugerido presentar un proyecto independiente a esos fines.

En vista de la derrota de la enmienda de Sanders, el político anunció que el de ayer no será su último intento en la batalla por un cheque más cuantioso para los trabajadores.

“Si algún senador cree que ésta es la última vez que tendrán que votar a favor o en contra de un aumento para 32 millones de estadounidenses están muy equivocados. Nosotros vamos a seguir trayendo este tema a discusión y lo vamos a hacer porque es lo que los estadounidenses exigen y necesitan”, puntualizó el senador en declaraciones reseñadas por USA Today.

La votación en el Senado inició ayer a eso de las 11:30 a.m. y no culminó hasta a eso de las 1 a.m. No está claro cuándo los miembros del cuerpo legislativo retomarán los procesos. El líder de la mayoría, Chuck Schumer, insistió ayer en que el Senado no abandonará sus labores durante el fin de semana para que la propuesta de ley baje a votación antes del lunes.

