Michael Cohen advierte que Trump no tendrá “buenas noticias” sobre investigación de fiscal de Manhattan

El fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus Vance, y su equipo están poniendo todas las piezas juntas en la investigación sobre el expresidente Donald Trump y el manejo de sus finanzas.

Luego de recibir los reportes de impuestos y financieros, una acción aprobada por la Corte Suprema, los fiscales continúan entrevistando a colaboradores y excolaboradores del exmandatario.

Uno de los personajes clave es Michael Cohen, exabogado personal de Trump, quien ha insinuado en varias ocasiones que “no hay buenas noticias” para su exjefe.

Lo volvió hacer a través de un tuit, donde compartió un artículo de Raw Story sobre cómo las contantes entrevistas de los fiscales a Cohen “pueden ayudar a comprender transacciones (de Trump) que pueden haber sido una conducta delictiva”.

New report on ⁦@MichaelCohen212⁩ repeat visits with ⁦@ManhattanDA⁩ is 'not good news for #Trump': ex-US Attorney – ⁦⁦@RawStory⁩ – ⁦@MSNBC⁩ ⁦@AliVelshi⁩ ⁦@JoyceWhiteVance⁩ ⁦@JohnWDean⁩ https://t.co/9oDUD27YqX

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) March 13, 2021