Alerta por frío, lluvia y posible nieve en Nueva York: el invierno histórico no se quiere ir

La nieve y el frío han vuelto al pronóstico de NYC, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Pero no es un panorama severo para la última semana del invierno más frío visto por EE.UU. en los últimos 32 años.

Existe la posibilidad de que caiga algo de nieve hoy antes de las 10 p.m., antes de comenzar a alternarse con agua durante la noche.

La lluvia continuará intermitentemente durante la semana antes del posible regreso de la nieve el viernes, predicen los meteorólogos, destacó Patch.com En particular, las perspectivas para el resto de la semana laboral son:

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS) NY.

Another unseasonably cool day as increasing clouds give way to a few snow showers later this evening. Any lingering snow/wintry mix changes to plain rain by tomorrow.

Minimal impacts expected, though a coating north and west of NYC is possible.

Winter is…still here. pic.twitter.com/3k5QHnu6Mz

— NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) March 16, 2021