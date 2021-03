Se vuelve millonario gracias a la lotería; usará su premio para ir la universidad

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cuando participas en un juego de azar, como lo es la lotería, lo haces pensando en ganar, aunque sea el premio mínimo, claro que siempre aspirando a llevarte “el gordo” o premio mayor.

Pero, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuál sería tu reacción si te dijeran que has corrido con la mejor de las suertes y te has hecho acreedor a un premio millonario de lotería? De seguro, primero estarías incrédulo y conforme vas digiriendo la noticia, la emoción y los pensamientos de qué harás ahora con el dinero te invadirían.

Es muy probable que lo primero que harías si te convirtieras en ganador de la lotería sería darte el gusto que tanto anhelas, que puede ser comprarte una casa, un auto o hacer ese viaje con el que tanto habías soñado.

Sin embargo, hay quienes son más generosos y comparten su premio con quienes lo rodean. Ese fue el caso de un hombre que radica en Polokwane, en Sudáfrica, quien hace unos días participó en un sorteo de la Lotto Plus y se ganó el equivalente a $3.2 millones de dólares.

“Estaba muy nervioso cuando me di cuenta de que tenía la combinación ganadora pero ahora me estoy tranquilizando”, comentó el afortunado ganador en entrevista a News 24 y quien prefirió mantenerse en el anonimato.

El afortunado ganador explicó también que compró el billete ganador en un supermercado de su ciudad y que de momento, no ha gastado nada del premio, pues aún no piensa en algún capricho personal que quiera saciar.

También indicó que el que se hubiera ganando la lotería no implica renunciar a la vida que lleva, así que seguirá yendo a su trabajo y además, recibirá los consejos de los asesores de la empresa de lotería para invertir de la mejor forma su premio.

Lo que sí tiene muy claro es que desea comprarle una casa a su madre y posteriormente, construiría una casa para él, a su gusto, aunque tampoco es algo que desee concretar a corto plazo.

El ganador también explicó que invertirá parte de su premio para poder estudiar la licenciatura de Trabajo Social, algo que siempre quiso hacer pero que no pudo realizar porque sus padres no pudieron pagarle la universidad.

“Cuando terminé el instituto quise estudiar la carrera de Trabajo Social, pero, desafortunadamente, no había dinero en mi casa, por lo que no me pudieron pagar los estudios. Tuve que buscarme un trabajo para poder mandar dinero a mi familia y ayudarles a sobrevivir… Ganar esta cantidad de dinero no quiere decir que vaya a olvidarme de mi sueño de tener una carrera, ese no soy yo. Siempre me ha preocupado ver a niños pequeños sufrir en mi barrio. Sus padres reciben dinero para cuidar de ellos, pero terminan gastándolo en sus propios vicios”.

Además, aseguró que desea hacer esos estudios para así ayudar a sus vecinos.

“Quiero ser capaz de ofrecer ayuda a mi comunidad y completar mis estudios me ayudará a conseguirlo”, sentenció.