El infierno personal de Demi Lovato: fue violada a los 15 y casi muere por drogas

Demi Lovato tuvo que tocar fondo y estar al borde de la muerte para asimilar que era adicta a las drogas y obligarse a sanar para exponer su aprendizaje.

Así que la cantante y actriz decidió realizar una docuserie hablando de los antecedentes y las consecuencias alrededor de la sobredosis que vivió en julio del 2018 y que le provocó tres infartos y un paro cardiaco.

“Hubo demasiados rumores, hubo muchísimas complicaciones relatando cómo sucedió mi episodio de la sobredosis.

“Mis fans siempre han sido mi apoyo, pero creo que ellos se merecen la verdad, se merecen saber qué sucedió conmigo, y si puedo ayudar u orientar de alguna forma, espero que esto sirva”, contó ayer la estrella en la presentación de Demi Lovato: Dancing with the Devil.

En la serie documental, que tuvo su premier mundial anoche en el Festival South by Southwest 2021, la intérprete de “Sorry Not Sorry” también se sincera sobre una violación y abuso que sufrió en diversos momentos de su vida.

“Mejor decirlo tal como es que esconderlo en una verdad a medias”, sentenció.

Dancing…, que agotó localidades digitales, fue dirigida por Michael D. Ratner y se estrenará el próximo 23 de marzo en el canal de YouTube de Lovato.

El 2 de abril, la cantante lanzará Dancing with the Devil… The Art of Starting Over, su primer álbum musical desde 2017.

Rodado completamente en tiempo de pandemia, entre el verano y otoño del 2020, el proyecto muestra debilidades y fortalezas emocionales de la estrella de 28 años.

En la producción, además de revelar que no está habilitada para manejar vehículos por las consecuencias de su sobredosis, y que tiene distintos puntos ciegos periféricos, lamenta que su familia y sus amigos sufrieran acoso online y físico por suposiciones erróneas.

Aportan testimonios a la docuserie su madre, Dianna, su padrastro, Eddie de la Garza, sus hermanas Maddison y Dallas, y sus mejores amigos, Sirah y Matthew.

Incluso participa, Dani, su ex coreógrafa y quien fue acosada brutalmente por medios y fans luego del oscuro suceso.

“Ella estaba muy reticente, y la entiendo. Creo que la culparon, porque nadie entiende que lo que hice fue por mí, y yo no era consciente de eso hasta que vi todo el daño que causé”, puntualizó la cantante.