Biden enviará vacunas contra COVID-19 a México, pero AMLO tendría que ayudar a reducir flujo migratorio

El gobierno del presidente Joe Biden acordó suministrar a México al menos 2.5 millones de vacunas de Astra-Zeneca, las cuales tiene almacenadas en espera de que sea aprobada por la FDA.

La dosis de inmunización fue aprobada por la Unión Europea, luego de que varios países, incluidos Francia y Alemania, detuvieran su aplicación ante reportes de que algunas personas murieron tras la aplicación, pero no hay datos concluyentes sobre la relación entre las víctimas y la vacuna en sí.

Según un reporte de The Washington Post, la Administración Biden habría condicionado a la del mexicano Andrés Manuel López Obrador el envío de las vacunas a que ayudara a controlar el flujo de migrantes en la frontera, aunque no se precisaron detalles.

El reporte agrega que Biden aceptó enviar también 1.5 millones de vacunas a Canadá.

SCOOP: The U.S. plans to send 2.5 million doses of AstraZeneca COVID-19 vaccine to Mexico and 1.5 million doses to Canada, administration officials tell me. The loan does not affect @POTUS goal to have enough vaccine for all U.S. adults by the end of May.

— Jeff Mason (@jeffmason1) March 18, 2021