Así fue el gol 500 en la carrera de Luis Suárez

Luis Suárez festejó por partida doble este domingo: le dio un triunfo vital en la lucha por el título de la Liga Española al Atlético de Madrid y sumó el gol 500 en su carrera. Una cifra redonda que engradece aún más la figura del histórico delantero uruguayo, que no ha parado de marcar esta temporada.

Su gol fue como de costumbre: de nueve implacable. Un timing perfecto se combinó con un centro perfecto. Cabezazo colocado a la red que entró tras tocar el poste, dándole mayor vistosidad al tanto. Diego Simeone lo celebró eufórico. Y para Suárez, un nuevo capítulo en su serie de redención.

Luis Suarez comes up with yet another vital goal for Atletico Madrid! 🔴⚪

Diego Simeone enjoyed that one 😂 pic.twitter.com/Q6iQrDGQ46

— Premier Sports 📺 (@PremierSportsTV) March 21, 2021