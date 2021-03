Luis Suárez, Oblak y un triunfo al estilo «Atleti»

El Atlético de Madrid mantendrá el liderato y su respectiva ventaja en La Liga una jornada más. Los «colchoneros» vencieron al Alavés (1-0) apelando a una fórmula que en repetidas oportunidades les ha dado alegrías a lo largo de la temporada: gol de Luis Suárez y atajada crucial de Jan Oblak.

Tras ser eliminados por el Chelsea en la Liga de Campeones a mitad de semana, la presión aumentó para el Atleti, que hasta este domingo solo había ganado dos partidos de los últimos seis que disputó. Se redujo su ventaja sobre el FC Barcelona y el Real Madrid, y con ello, el margen de error.

El Alavés llegó urgido al Wanda Metropolitano, pues están luchando por no descender a la segunda categoría española. La primera mitad culminó en empate: fueron 45 minutos de juego sin brillo que advertían una definición cerrada. Pequeños detalles le quitarían el equilibrio a la balanza; y en dicho aspecto, los dirigidos por Diego Simeone son expertos.

Al 54′, Kieran Trippier puso en juego su físico para poder centrar un balón que viajó con la velocidad suficiente para que tan solo bastara darle dirección de meta. Luis Suárez se encargó de ello, consiguiendo además el gol número 500 de su carrera.

🔫 Kieran Trippier puts his body on the line to lay up LUIS SUAREZ for his 19th goal of the LaLiga campaign! #AtletiAlaves pic.twitter.com/WL8q7o2gYq

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) March 21, 2021