Jaime Maussan aseguró que no piensa vacunarse y que tiene una cura para el Covid-19

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jaime Maussan, de 67 años, no tiene ni la más mínima intención de aplicarse la vacuna contra Covid-19.

“Yo no me he vacunado, no lo necesito. Alguien que sienta que lo necesita, que tome mi vacuna, yo no lo voy a hacer; no porque me resista o sea rebelde. Quizás mucho más adelante, cuando ya no haya necesidad de vacunas, y, sobre alguna, yo veré cuál es la más conveniente y quizás me la ponga, pero no siento que en este momento sea una urgencia, no tengo el miedo, no tengo nada, no he tenido ningún síntoma, me he sentido perfectamente bien.

“Encontré un compuesto, el licopeno rojo hidrosoluble. Lo tomo todos los días, no solamente yo, mi equipo, que son casi 40 personas, y todos estamos sanos. No creo que haya una oficina en México donde todo el mundo esté sano como en mi oficina“, afirmó, en entrevista.

Desde 2020 el periodista recomendó el uso de Hydrotene, suplemento natural que refuerza el sistema inmunológico. Dice que incluso erradica el virus SARS-CoV-2 del cuerpo en minutos.

Luego de haber comprobado la eficacia del compuesto en 40 personas y de enfatizar que no es un medicamento, el especialista en ovnis empezó a tomarlo y asegura tener anticuerpos pese a no haberse contagiado.

“Esta cuestión te protege muchísimo, no sé qué hace exactamente pero te fortalece la pared de las células de glóbulos blancos; no entra el virus, tu organismo lo elimina rápidamente.

“Yo no me he escondido, ocultado, no me he quedado en casa ni un solo día, no porque sea rebelde sino porque no he tenido la necesidad. No he contagiado a nadie la enfermedad, nadie a mí. Ojalá me hubieran hecho caso y mucha gente se habría salvado”.

Sus efectos, dice, han sido sanadores y rejuvenecedores.

“Todas mis funciones están al 100, mi respiración está como nunca, mis riñones, mi hígado, mi estómago, mi corazón, mi cabeza, no tengo dolores, nada. Me quité de 10 a 20 años de encima; ahorita me siento como cuando tenía 40, estoy en condiciones inmejorables, trabajo de 12 a 15 horas diarias sin problema alguno”.

Aunque ya tuvo un acercamiento con el Gobierno de la Ciudad de México para emplear en la gente esta sustancia, creada por el especialista Juan Alfonso García, no se ha demostrado científicamente que auxilie contra el coronavirus. Un foro virtual sobre sus presuntos beneficios fue cancelado por falta de información. Maussan dijo que se debió a “fuertes intereses” y lo lamentó.

“Yo lo he querido hacer (compartir los casos de éxito en mi espacio) pero no me han dejado, no he tenido el apoyo suficiente para poder hacerlo. Aquí teníamos la solución para este terrible mal, pero nunca quisieron hacerle caso, especialmente los médicos”.

Por otro lado, ante las declaraciones de Paty Navidad sobre una conspiración global y que todo lo vivido por la pandemia es un plan organizado para controlar a las masas, Maussan opinó.

“¡Está loca! Ahorita están muriendo en Brasil 3 mil personas diarias, se están contagiando 100 mil, y si creen que eso es un cuento, entonces la señora está mal de la cabeza, pero no sólo por eso, sino por muchas razones. Creo que lo hace únicamente para llamar la atención, la verdad, no tiene fundamento”.

Maussan estrenará el miércoles 24 de marzo, a las 21:50 horas, por History, el documental Los Álamos, en el que investiga la supuesta caída y recuperación de cuatro naves extraterrestres en las inmediaciones de la planta nuclear de Los Álamos, Nuevo México, entre 1945 y 1948, tras la detonación de la primera prueba nuclear.

Después, en abril, emitirá la investigación que realizó sobre los Círculos en los Cultivos.

ASÍ LO DIJO

“Yo traté de salvar a los mexicanos, pero hay muchos intereses que no permitieron que esto saliera a la luz, incluso políticos; no permitieron que se le diera la validez para salvar a la gente”.

Jaime Maussan, investigador

Sigue leyendo: ¿”Brozo” misógino? Víctor Trujillo acusó al gobierno de AMLO de campaña en su contra