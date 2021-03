Honduras y Canadá están a un paso de las semifinales del Preolímpico

El grupo B del Preolímpico Sub-23 de Concacaf está cerca de definirse: Honduras y Canadá empataron ante El Salvador y Haití respectivamente, conservando la distancia sobre los mencionados rivales y acercándose notablemente a las semifinales del torneo, instancia a la que tanto México como Estados Unidos aseguraron su cupo.

Canadienses y haitianos igualaron a cero en el primer partido de la jornada de este lunes. Los arqueros Alan Jerome (Haití) y James Pantemis (Canadá) brindaron el espectáculo. Sus atajadas le dieron vistosidad a un encuentro que por el marcador podría parecer aburrido.

Posterior al encuentro, el entrenador canadiense Mauro Biello lamentó que sus dirigidos no aprovecharan las oportunidades de adelantarse en el marcador durante el primer tiempo.

📹 Watch the highlights of the game! Great performance by both goalkeepers!. 🧤@fhfhaiti 🇭🇹 0⃣ – 0⃣ 🇨🇦 @CanadaSoccerEN

