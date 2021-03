Julián Gil admite que quiere ver a Marjorie de Sousa, pero no para que lo salude

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Julián Gil lo tiene todo muy claro. El actor no teme encontrarse con su ex ahora que ambos trabajan en la misma empresa. Es más, Gil quiere verla, pero sólo si es para que ésta le diga que por fin él podrá convivir con su hijo, sino pues que ni lo salude.

El actor fue enfático en su declaración ante la prensa: “Me la quiero topar”, dijo Gil, pero también añadió esta importante condición: “Me la quiero topar cuando me diga ‘aquí está Mati empieza a convivir con él‘”.

Para Gil encontrarse o no con Marjorie en algún pasillo no merece ninguna reacción por su parte, le es casi indiferente. “De nada vale que me la tope, que importa si la saludo o no la saludo, si me saluda o no me saluda; es más no quiero que me salude”, dijo el actor. Quien incluso agregó: “Me la puedo topar pero no quiero que me salude”.

“Quiero que me salude cuando me diga ‘estoy lista o estamos listos para que puedas convivir con Matías'”, aseveró Julián Gil.

Julián Gil se mantiene firme en su postura como padre de Matías y advierte que él siempre va a estar para su hijo, sin embargo expresa que todo lo que ahora lo separa del menor de sus hijos es responsabilidad de Marjorie, sobre todo hace referencia al ego de su ex pareja. “Lamentablemente, el ego y el egoísmo de la mamá de Matías ha sido impresionante, pero como papá aquí estoy y estaré siempre”. Incluso pregunta: “¿Los cuatro años que han pasado, a mí y a Matías, quién nos los va a devolver?”.

