A quiénes afecta el retraso de IRS en el envío tercer cheque de estímulo

Un grupo de demócratas de alto rango en la Cámara de Representantes ya habían expresado su preocupación por el retraso del tercer cheque de estímulo a grupos vulnerables, pero dieron un paso adicional y exigieron respuesta en 24 horas al IRS.

Según los representantes, el retraso del personal del Departamento del Tesoro está afectando a más de 30 millones de estadounidenses, la mayoría beneficiarios de Seguridad Social y veteranos.

Bill Pascrell (Nueva Jersey), presidente del subcomité de Vigilancia del Comité de Medios y Arbitrios, volvió a acusar a personal nombrado por el presidente Donald Trump, a quienes envió un ultimátum.

“Les estamos dando **24 horas** a los jefes de la Administración del Seguro Social designados por Trump para que se tranquilicen y dejen de retrasar el envío de cheques de estímulo a 30,000,000 de estadounidenses”, publicó Pascrell.

We are giving the trump-appointed heads of the Social Security Admin **24 Hours** to get off their backsides and stop delaying sending stimulus checks to 30,000,000 Americans. pic.twitter.com/zsx7t9vKvC

— Bill Pascrell, Jr. (@BillPascrell) March 24, 2021