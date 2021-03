Ted Cruz desata críticas por su visita a la frontera en medio de emergencia migratoria

El senador Ted Cruz (Texas) ha desatado varias críticas las últimas semanas por su comportamiento y acciones.

Al viaje a Cancún en medio de los problemas que enfrentaban sus representados en Texas, el republicano sumó una extraña visita a la frontera, para supuestamente evidenciar los problemas en la zona.

“Joe Biden congeló la construcción del muro. Ahora permanece inconcluso”, se escribió en una cuenta de senadores del Partido Republicano. “La Patrulla Fronteriza nos dijo una y otra vez vez: debemos terminar el muro”.

El periodista Aaron Rupar compartió las imágenes con el mensaje: “Los votantes no compartieron esta idea”, en referencia a que ganaron los demócratas.

En las fotos se ve a Cruz señalando el muro, pero su imagen ha causado decenas de “memes”.

“Este botón ha hecho más trabajo en un día que Ted Cruz en ocho años como senador”, escribió Keaton Patti.

This button has done more work in 1 day than Ted Cruz has in 8 years as a senator. pic.twitter.com/R6M4WimBKG

— Keaton Patti (@KeatonPatti) March 28, 2021