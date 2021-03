Denuncian que El Barrio está rezagado en plan de vacunación y exigen atención equitativa

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

East Harlem, más conocido como “El Barrio”, en Manhattan, es uno de los vecindarios que más ha sido impactado por el COVID-19 desde que comenzó la pandemia, y aunque las autoridades de salud defienden que la distribución de las vacunas contra el virus está haciéndose sin preferencias, en esa parte de la ciudad hay una sensación totalmente distinta. En El Barrio aseguran que los dejaron rezagados en el proceso de inmunización y que ni siquiera existe un plan específico para abordar las necesidades urgentes de vacunas que tienen las miles de personas que viven allí, mayormente latinos y afroamericanos.

Así lo denunciaron este martes líderes, activistas y políticos de East Harlem, quienes aseguraron que la falta de atención sobre ese vecindario es tan evidente, que actualmente menos del 18% de los miembros de la comunidad que califican para la vacuna, han sido inyectados, contrastando con el 30% de barrios aledaños como Upper East Side. Por ello exigen que se implemente un plan completo de acción con apertura de más sitios de inmunización grandes, y se garanticen suministros de dosis.

El asambleísta Robert Rodríguez, representante de El Barrio en Albany, destacó además que en East Harlem, unos 6,783 habitantes por cada 100,000 han contraído el COVID-19 y el promedio de muertes ha sido de 50 por cada 100,000 habitantes, por encima de los números de Manhattan, datos que no deberían desconocerse.

“Ahora que finalmente estamos viendo la luz al final del túnel, East Harlem lamentablemente no está recibiendo la atención médica equitativa necesaria en la fase de recuperación de la pandemia”, aseguró el líder político de El Barrio.

Rodríguez mencionó que su comunidad está siendo tratada “con desprecio”, y que apesar de contarse allí con el talento y organizaciones necesarias que están comprometidas en llevar la vacunación a buen puerto, el pan de cada día ha sido problemas logísticos y abandono, por lo que urgieron a las autoridades de salud estatales y municipales que hagan una revisión de la distribución y el enfoque del plan de vacunación que están queriendo implementar en East Harlem.

“Vimos que al comienzo de esta pandemia nuestra comunidad se quedó atrás en las pruebas de COVID. A su paso, vimos a miles de miembros de la comunidad de East Harlem enfermarse por el virus y muchos perdieron sus batallas. Cuando se anunció la vacuna, nuestra Ciudad y Estado tenían los datos, sabían qué vecindarios habían sido los más afectados. Sin embargo, no trabajaron juntos para garantizar una distribución equitativa de las vacunas”, agregó el legislador, quien agregó que aun no han recibido respuestas. “No haber escuchado nada después de más de una semana es una decepción, por decir lo menos. Ahora es el momento de que la Ciudad y el Estado demuestren su compromiso con el acceso equitativo a la salud y vean este esfuerzo de recuperación”.

La presidenta de Manhattan, Gale Brewer calificó de “inaceptable”, que en El Barrio, donde no hay un mega centro de vacunación como en otras partes de la ciudad, no se esté tomando el asunto de las vacunas con “la urgencia que requiere”, y pidió que no se siga jugando con la vida de los más vulnerables.

“Desde el principio, ha quedado claro que la Administración le ha fallado a la gente de East Harlem, el vecindario de Manhattan más desproporcionadamente afectado por COVID-19 y estamos pidiendo un sitio de vacunación masiva y una mejor colaboración entre el Estado, la Ciudad y los socios y partes interesadas del vecindario local que comprenden las necesidades y preocupaciones únicas de East Harlem”.

El congresista federal Adriano Espaillat aseguró que es de primera necesidad que se asegure la inclusión de las comunidades más afectadas, como El Barrio, en la creación de más sitios de vacunación.

“Las comunidades minoritarias son las más afectadas por la pandemia y nuestra respuesta y recuperación deben incluir la ampliación de las ubicaciones de vacunación COVID-19, especialmente en las comunidades minoritarias”, dijo el político. “Estoy con mis compañeros servidores públicos para ayudar en nuestros esfuerzos por expandir las pruebas y el tratamiento para las poblaciones vulnerables, brindar servicios de atención primaria y preventiva a las personas en mayor riesgo y expandir la capacidad operativa de los centros de salud locales durante la pandemia y más allá”.

Arturo Pérez, director del Centro de Salud Boriken Neighborhood aseguró que no solamente se necesita la apertura de más puntos de vacunación, sino que se garantice que habrá suministros para tener un programa de inmunización efectivo.

“Necesitamos más centros de vacunas aquí mismo, cerca, en nuestro barrio y necesitamos apoyo de la Ciudad y el Estado para poder enfrentar los retos que tenemos en nuestra comunidad. No podemos empezar a dar citas si no tenemos las garantías de que tendremos las vacunas necesarias”, aseguró el líder comunitario.

Luis Torres, residente de El Barrio, se sumó a la queja de los activistas y líderes políticos y aseguró que hace falta que su comunidad sea tomada en cuenta con mayor consideración en los planes de vacunas.

“Yo ni siquiera sé si me voy a poner la vacuna, pero sí hace falta que haya sitios grandes aquí mismito para que la gente que más la necesita pueda ir a ponérsela y estar seguro, pero no vemos que estén haciendo eso por aquí”, aseguró el joven , de origen puertorriqueño.

Lourdes Menchaca, madre mexicana, quien vive en East Harlem, aseguró que tampoco existen suficientes sitios de prueba cercanos para que la gente mayor, como su madre no tenga que andar varias cuadras en su silla de ruedas en busca de un test de COVID-19.

“A nosotros siempre nos dejan de última en todo. Siempre somos los ignorados pero debería verse un plan de distribución de vacunas efectivo aquí en nuestra comunidad y no como pasa ahora que uno llama y dan citas hasta El Bronx, Queens o en Long Island, donde suena fácil ir, pero cuando tienes gente vieja y que casi no se mueve, es un dolor de cabeza, entonces uno mejor no toma esas citas“, dijo la mexicana.

A pesar de las críticas y las exigencias de los manifestantes para que El Barrio sea tratado de manera equitativa en el proceso de vacunación, el Departamento de Salud de la Ciudad, aseguró que están adelantando labores de vacunación de manera equitativa en esa parte de la ciudad y negaron que los tengan marginados.

“Desde sitios de vacunas hasta ventanas emergentes de NYCHA, equipos de escrutinio y citas específicamente reservadas para los residentes, hemos hecho todo lo posible para vacunar a los habitantes de East Harlem, y a los de los vecindarios más afectados por el virus”, aseguró Pedro Frisneda, vocero del Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York. “Con más suministro en línea todos los días, nuestro trabajo continúa y esperamos llevar las vacunas a quienes más las necesitan”.

El funcionario desmintió las quejas de que los índices de vacunación allí resultan altamente desproporcionados al compararlos con otras partes de Nueva York.

Frisneda explicó que las tasas de vacunación en East Harlem son aproximadamente consistentes con las manejadas en la ciudad e incluso superiores, pues mientras el promedio de vacunación de al menos una dosis es del 32%, en el código postal 10029 de El Barrio es del 31% y en el código 10035 es de 34%. En el caso de las cifras de vacunación completa, están entre el 18 y 19% allí. Asimismo dijo que hay varios sitios de vacunas disponibles.

La Administración Cuomo, por su parte no emitió ningún comentario sobre las quejas.

Datos sobre vacunación en El Barrio

18% de los habitantes de East Harlem del código postal 10029 se han vacunado completamente

19% es el índice de vacuna completa en el código postal 10035 de El Barrio

30% es el índice de vacunas en vecindarios aledaños como Upper East Side

32% es el promedio en la ciudad

31% de habitantes de East Harlem han recibido una dosis al menos en el código postal 10029

34% de habitantes de East Harlem han recibido una dosis al menos en el código postal de East Harlem 10035

6,783 contagios por cada 100,000 habitantes hay en El Barrio

50 muertes de Covid por cada 100,000 habitantes

Sitios de vacunas en East Harlem, según la Ciudad