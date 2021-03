João Félix: nuevo crack europeo lesionado

João Félix asusta al Atlético de Madrid. El delantero portugués salió por molestias en su tobillo izquierdo del partido ante Luxemburgo, correspondiente a las eliminatorias europeas rumbo a Qatar 2022. “El niño de oro”, como lo apodan en su país, fue titular este martes, pero solo pudo disputar 41′ minutos de acción a raíz de la posible lesión.

El Atleti se preocupa porque en su calendario inmediato tendrá dos partidos de elevada dificultad: visitan al Sevilla este domingo, y siete días después harán lo propio ante el Betis. Los “colchoneros” son líderes en España, pero con solo cuatro puntos de ventaja sobre el FC Barcelona.

Además, João Félix es un crack europeo más que se lesiona en esta fecha FIFA. Robert Lewandowski fue el primero en caer mientras representaba a Polonia, y estará cuatro semanas alejado del campo.

‼️ Joao Félix left injured in the Portugal-Luxembourg clash. They play Sevilla away from home on Sunday. pic.twitter.com/2g1bU8QmAO

