Videos: ataques brutales a anciana y hombre asiáticos en calle y Metro de Nueva York, y nadie hizo nada

Se recomienda prudencia al observar dos videos muy explícitos que captaron ayer violentos ataques a una anciana en una calle y a un joven en el Metro de Nueva York, ambas víctimas asiáticas, según NYPD.

Los incidentes sucedieron en medio de una oleada de al menos 27 ataques contra esa comunidad en lo que va de año en NYC y otros adicionales alrededor del país, según la detective de NYPD Jessica Corey. Además de la violencia, ambos videos muestran la indolencia de personas que observaron los hechos sin reaccionar.

En el primer caso, un hombre negro fue captado golpeando implacablemente a un joven asiático por casi un minuto a bordo de un vagón del Metro, antes de estrangularlo, dejarlo inconsciente en el suelo y robarlo, frente a la mirada de varios pasajeros.

NYPD investiga el ataque violento, aparentemente sucedido la madrugada de ayer en un tren de la línea J con destino a Manhattan, a la altura de la estación de Kosciuszko Street en Bushwick, Brooklyn, detalló Pix11. No se indicó la condición de salud de la víctima.

En el segundo caso, también un hombre afroamericano fue captado pateando varias veces a una anciana asiática que caminaba hacia su iglesia en Midtown West a plena luz ayer, en un presunto asalto impulsado por el odio, mientras un guardia de seguridad y otros hombres en un edificio cercano observaban y no hicieron nada para ayudar, según la policía y las imágenes brutales del incidente.

El sospechoso no identificado supuestamente también lanzó insultos anti-asiáticas cuando golpeó y pateó a la mujer de 65 años en West 43rd St cerca de la 9na Avenida ayer alrededor de las 11:40 a.m., según la policía. “Jód.., no perteneces aquí”, le gritó a la anciana, según las fuentes.

La mujer, que sufrió una fractura de pelvis en la golpiza, fue llevada al Hospital Langone NYU en condición estable, reportó New York Post.

NYPD creó en agosto un grupo de trabajo especial para atender el aumento de los aparentes crímenes de odio contra los asiáticos. La policía informó que la mayoría de esos incidentes se clasifican como “motivados por coronavirus”, lo que significa que el agresor se refirió a la pandemia de alguna manera durante el ataque, apuntó Fox News.

A mediados de este mes, NYPD desplegó oficiales de su Comando de Respuesta Crítica (CRC) a comunidades asiáticas alrededor de la ciudad, luego de reportes de ataques locales y tiroteos en salones de masajes en Atlanta que dejaron ocho muertos.

La policía está buscando a los últimos atacantes reportados. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

We need the public's help. The NYPD is aware of this video and is investigating. Anyone that has information regarding this incident is urged to call or DM @NYPDTips 1-800-577-TIPS and provide additional details including the date and time of occurrence. @NYPDTransit @NYPDnews https://t.co/fJmZC1QJac — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) March 29, 2021