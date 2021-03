Detenido por golpear a anciana asiática mató a su propia madre y estaba en libertad condicional

Brandon Elliot, sospechoso de haber sido captado en video pateando a una anciana asiática el lunes en Midtown West, fue detenido esta madrugada y su historial refleja que estaba en libertad condicional por matar a su propia madre en 2002.

Elliot (38), quien al momento del arresto vivía en un hotel cercano al ataque que sirve como refugio para personas sin hogar, fue acusado de varios cargos, incluido asalto como crimen de odio, dijo la policía.

Según NYPD, es el presunto hombre captado en un video golpeando y pateando sin piedad a la víctima de 65 años frente al edificio 360 West 43rd Street alrededor de las 11:40 am del lunes, gritándole “Jód.., no perteneces aquí”, según las fuentes.

En 2000, siendo menor de edad, Elliot fue arrestado por robo. Y en abril de 2002, siendo aún adolescente, fue acusado de asesinato por usar un cuchillo de cocina para apuñalar tres veces el pecho de su madre, Bridget Johnson, en su casa de East 224th Street en El Bronx. Ese ataque mortal tuvo lugar frente a la hermana de 5 años de Elliot, dijeron las fuentes al New York Post.

No está claro qué provocó ese crimen y la mujer de 42 años murió un par de días después. Elliot fue declarado culpable del homicidio y sentenciado a entre 15 años y cadena perpetua y fue puesto en libertad condicional en noviembre de 2019, según muestran los registros estatales de prisión.

El ataque la mañana del lunes fue una de dos brutales agresiones grabadas en video en apenas horas de diferencia, en medio de una oleada de al menos 33 ataques contra la comunidad asiática en lo que va de año en NYC, superando ya los 28 en todo el año pasado, según conteo del diario The New York Times.

Además de la violencia, ambos videos muestran la indolencia de personas que observaron los hechos sin reaccionar. Andrew Yang, quien aspira convertirse en el primer alcalde de origen asiático de NYC, criticó ayer los ataques y la inacción de los testigos, en un mensaje en Twitter, al ser entrevistado por CNN: “Los transeúntes deben actuar cuando ven algo mal. Necesitamos unirnos y ser el tipo de personas que hacen algo cuando alguien necesita nuestra ayuda”.

El personal del edificio que presenció el ataque en Midtown West, pero no hizo nada para ayudar a la anciana asiática, ha sido suspendido, anunció la empresa gestora, The Brodsky Organization, en un comunicado en Instagram. Fue justamente la cámara de seguridad de ese edificio la que captó la brutal agresión.

NYPD creó en agosto un grupo de trabajo especial para atender el aumento de los aparentes crímenes de odio contra los asiáticos. La policía informó que la mayoría de esos incidentes se clasifican como “motivados por coronavirus”, lo que significa que el agresor se refirió a la pandemia de alguna manera durante el ataque, apuntó Fox News.

A mediados de este mes, NYPD desplegó oficiales de su Comando de Respuesta Crítica (CRC) a comunidades asiáticas alrededor de la ciudad, luego de reportes de ataques locales y tiroteos en salones de masajes en Atlanta que dejaron ocho muertos.

La policía también está buscando al hombre captado en video atacando brutalmente a un asiático en el Metro, el lunes. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

