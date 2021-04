Don Cheto le agarra el muslote a Chiquis Rivera en un pose bien sugerente

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La hija de la fallecida cantante Jenni Rivera, Chiquis Rivera, no para de hacer ruido en las redes sociales. Ya sea por su sonado divorcio, algún que otro pretendiente, sus éxitos musicales, sus atuendos sexys o por ser irreverente cuando le provoca. Muestra de ello es una reciente fotografía que subió a su cuenta de Instagram en la que aparece con su compañero de “Tengo talento mucho talento“, Don Cheto, a quien conoce desde hace varios años.

Muy quitada de la pena y vistiendo un ajustado y corto vestido negro, la ex de Lorenzo Méndez, ‘le montó’ la pierna al presentador y él, sin temor alguno, le agarró el muslo a la ganadora del Grammy Latino. La pose era bastante sugerente, pero nada que la amistad entre estos dos no soporte. “Lo sé, no todos pueden manejarme pero Don Cheto sí, pues tantito jajajaj”, fue le mensaje con el que la artista acompañó la divertida y “candente” fotografía.

Obviamente, los comentarios no se hicieron esperar: “Encontró pareja perfecta”, “Se va a enojar el de la banda el limón”, “Yo puedo”, “Hacen bonita pareja”, “También me gustaría agarrarte así hermosa!!!”, “Qué guapos” y “Esa manita Don Chento. Se mira pero no se toca”. Ya Chiquis Rivera genera sensación por sí sola, pero sin duda que al lado de Don Cheto la cosa se pone explosiva.

