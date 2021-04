Perdió un dedo durante una pelea de MMA

Durante la pelea del canadiense Khetag Pliev con Devin Goodale en el Cage Fury Fighting Championship en Filadelfia, los oficiales tuvieron que detener la pelea cuando notaron que a Pliev le faltaba un dedo.

Pliev, de 37 años, en su esquina mostraba que el dedo anular de su mano izquierda había sido completamente cortado en algún momento durante el combate. El momento cumbre fue cuando nadie en el cuadrilátero encontraba el dedo de Pliev hasta que apareció en su guante.

Khetag Pliev, que representó a Canadá en los Olímpicos de 2012, logró recuperar su dedo gracias al trabajo del equipo médico.

UPDATE: Finger reattached. #CFFC94. Khetag Pliev's finger has been successfully placed back on his hand after coming detached during #MMA competition last night. pic.twitter.com/gtXdA5GF7X

