Personas vacunadas pueden viajar en Estados Unidos, dice CDC

Los estadounidenses que hayan recibido las dos dosis (cuando sea el caso) de vacunas contra el coronavirus pueden viajar dentro de territorio norteamericano siempre y cuando haya “poco riesgo para ellos mismos”, pero aún así deben usar cubrebocas, distancia social y lavarse las manos, informó el Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (C.D.C. por sus siglas en inglés).

Mediante un comunicado detalló que los estadounidenses vacunados contra la COVID-19 no necesitan someterse a una prueba de coronavirus antes de llegar a otro país, a menos que así lo requieran las autoridades al destino que viajen.

As of March 28, 2021, 30+ million US cases of #COVID19 were reported to CDC. Cases are rising again. The 7-day average of new daily cases is over 60,000, over a 10% increase from the previous week. Help stop the spread & protect your community. More: https://t.co/gp6X4zTnBT. pic.twitter.com/gY3m3QnqHf

— CDC (@CDCgov) March 31, 2021