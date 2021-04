Carolina Sandoval celebra el cumpleaños de su esposo, y revela estar enamorada de él desde los 14 años 

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval compartió un amoroso mensaje en Instagram, para celebrar el cumpleaños de su amado Nick Hernández, su esposo está de fiesta hoy. En su publicación la conductora de televisión y periodista de espectáculos compartió con sus fans estar enamorada de su pareja desde que ella tiene 14 años de edad. Recuerda cómo se enteró de que el tres de abril es el cumpleaños de su pareja, y cómo año, antes de estar juntos, ella siempre lo recordaba en estos días, ansiando estar a su lado.

“La Venenosa” confiesa haber tenido como amor platónico, al “niño del pelo lindo”, así le decía a su Nick. “Mi Nick cuando te conocí tenía 14 años y recuerdo claramente que una de las primeras cosas que te pregunté en esos días fue “cuándo era tu ,cumpleaños” me respondiste con una sonrisa llena de picardía y con tu mirada brillante. Me puse roja. Casi me voy corriendo a mi salón de clases de los nervios, y sabía que te habías dado cuenta que me gustabas. El caso es que jamás olvidé el 3 de abril y cada año desde ese día pensaba en ti como una niña enamorada platónicamente de #elniñodelpelolindo”.

La historia de Carolina continúa: “De hecho también recuerdo que siempre le decía a mis padres, cada año luego de conocerte, que el cumpleaños de un chico que alguna vez me gustó era un día antes del cumple de mi tío Pipo -el 3 de abril-, que eras signo Aries y que te la pasabas sonriendo, que eras el más bonito del colegio y que me gustaría que me dieran permiso de salir contigo.-Obvio nunca me dejaban salir-. Después de graduarnos de bachiller por fin fuimos al cine, bueno autocine. –No pasó nada, para los curiosos-.”

Carolina recuerda que desde ese entonces, cada año repetía lo mismo. “Hoy, a más de 30 años después del día que te conocí, y mucho más desde hace seis años que somos esposos, celebro contigo en persona tu vida mi Nick. Te amo grande esposo y te deseo siempre mucha salud y que Dios nos permita seguir contando tus años y los míos. Feliz Cumple mi Nick Santiago…y felicidades a mi bella suegra, Doña Flor, por ser tu madre y por hacerte el hombre lindo que eres para nosotras. Te amo. Te amamos”.

