Microsoft fabricará cascos de realidad virtual para soldados del Ejército de los EE.UU.

Microsoft y el Ejército de los EE.UU. han anunciado que los cascos de realidad aumentada, basados en HoloLens 2, entrarán en producción a partir de un prototipo que ha estado en desarrollo desde 2018.

El contrato indica que Microsoft fabricará 120,000 cascos de realidad aumentada, por los que ganará $21,880 millones de dólares en un período de 10 años.

Rehearse and Train in AR – the Army and Microsoft pushing tech forward…hopefully the learnings and results make their way to mass market as well.https://t.co/WuGCHE0YKJ

— XR Studioz (@xrstudioz) April 1, 2021