Francisca Lachapel: Se crea campaña en redes para apoyarla de quienes critican cómo luce

Se crea campaña en redes para apoyar a Francisca Lachapel de quienes critican como luce por su embarazo, movimiento que nació del público y de sus propias compañeras de ‘Despierta América’.

Luego de que la dominicana valientemente compartiera lo mal y triste que se sentía por las críticas que recibía por cómo luce desde que está embarazada, bajo el hashtag #cadaembarazoesperfecto colegas de Lachapel y personas del público comenzaron a compartir sus fotos embarazadas como muestra de solidaridad.

La primera fue su compañera de Univision, la periodista Elyangélica González:

“Este post es para ti @francisca Jamás habría publicado esta foto, pero hoy toca. Fue hace exactamente 12 años. Estaba a una semana de dar a luz a Camila, aquí estaba con mi gran amiga @nancym.dasilva Imagínate cómo me sentía, emocionada, ansiosa pero sobre todo desesperada.

Ya no dormía desde hacía por lo menos un mes, no hallaba acomodo y en vez de acostarme me rendía casi sentada. Las rodillas me iban a explotar al igual que los talones. Por más que me cuidaba en la alimentación, no podía dejar de subir de peso. Mi barriga llena de marcas, mis axilas oscuras al igual que el cuello, los ojos casi no se me veían de lo hinchada que estaba.

A pesar de todo, fue el mejor momento de mi vida, estaba a punto de dar a luz a una niña deseada, amada y sana. Y por qué te cuento todo esto, porque esto es la vida, aunque muchos quieran hacer ver que las redes sociales y la tv son la sucursal del cielo, no es cierto.

La realidad es que son humanos quienes la integran y que las mujeres embarazadas viven cambios todos los días, dependen de la genética así se cuiden, aún planificando que nunca vivirán X situación, las viven. Entregan todo lo que tienen para que sus hijos nazcan fuertes y sanos.

Te invito a cerrar tus ojos y deslizar esta foto ➡️ para que entiendas por qué cuando llegue tu bebé, ya no importará nada más, ni el dolor que sientes hoy, ni lo que dicen quienes te critican por tu apariencia. La realidad es que ellos simplemente no entienden lo que significa ser portadora de un milagro. Yo hoy alzo mi voz por ti y por todas las mujeres embarazadas, porque todas merecen no sólo respeto, empatía y consideración, sino reconocimiento por traer con honor vida a este mundo. Te lo digo en privado y en público. Te quiero, eres bella siempre y ahora estás en la plenitud. Disfrútalo con los oídos cerrados. 💙💜 #EsperandoAMiPuchurunfl@ #respeto #dilenoalacritica #Basta”, escribió compartiendo la siguiente foto.

Lo mismo hicieron sus compañeras de ‘Despierta América’ Astrid Rivera y Tania Orduña. Y como te contamos ayer, fueron muchos los famosos que se manifestaron para apoyar la la presentadora del show matutino de Univision.

¿Qué fue lo que pasó? El lunes Francisca sorprendió compartiendo, en Instagram, un video a modo de desahogo y con mucha valentía donde pidió empatía, donde confesó el dolor que le provoca leer mensajes o, incluso que le digan en su cara, que el embarazo no le sienta bien, que luce gorda o que se viste como una mujer mayor.

Todos de inmediato salieron a apoyarla, aunque llamó la atención que ninguna de las redes sociales de ‘Despierta América’, que suele compartir sus fotos y las historias de otras mujeres con mensajes de empoderamiento, no haya hecho réplica del de Francisca, incluso, el día después de que se convirtiera en viral, tampoco Lachapel habló en el show de lo sucedido, ni siquiera como debate de ‘Sin Rollos’.

REVIVE AQUÍ EL VIDEO DE LA CONFESIÓN DE FRANCISCA LACHAPEL: