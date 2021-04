Cuál es el mejor snack que comer cuando quieres bajar de peso

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Seguir una dieta para bajar de peso no significa que tengas que privarte de bocadillos. Hay excelentes opciones de snacks saludables que puedes disfrutar como refrigerio entre comidas y que te ayudan a que no te sientas hambriento; evitando que comas en exceso durante las comidas.

¿Cuál es el mejor snack?

El mejor snack para adelgazar es el que te mantiene lleno, comparte Eat This Not That. Pero no es así de sencillo. A su vez debe ser nutritivo, saludable y no ser demasiado alto en calorías.

La enciclopedia médica MedlinePlus indica que el bocadillo debe haber suficientes calorías como para dejarte satisfecho, pero no demasiadas para promover un aumento de peso no deseado. En pocas palabras

Proteínas y fibra

Lo ideal es que tus bocadillos contengan proteína y fibra. Esto ayudará a que te sientas lleno y satisfecho por más tiempo. Elije alimentos que sean bajos en grasa y azúcar agregada. Puedes consumir frutas, verduras, bocadillos integrales y productos lácteos bajos en grasa.

¿Ejemplos de combinaciones de proteína y fibra? Una manzana y queso en tiras o yogur con fruta fresca.

Bocadillos saludables con fibra y proteína

1. Manzana con mantequilla de maní

Unta mantequilla de maní en rebanadas de manzana fresca. Dos cucharadas soperas de mantequilla de maní contienen 8 gramos de proteína y entre 2 y 3 gramos de fibra. Además, ofrece vitaminas y minerales, incluyendo vitamina B o niacina, hierro, potasio y vitamina E.

La manzana también aporta fibra como la pectina y flavonoides, que son químicos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

2. Yogur griego con fresas

El yogur aporta proteínas de calidad y destaca por su contenido bacteriano vivo que favorece la microbiota intestinal que puede mejorar tu salud digestiva. Es saludable y nutritivo, también aporta calcio, fósforo, rivoflavina y vitamina B12. Opta por yogur bajo en grasa o sin grasa, 8 oz (224 gramos). Elige una opción que no tenga azúcares añadidos.

Las fresas aportan fibra, vitamina C y además son ricas en antocianinas, pigmentos vegetales antioxidantes y antinflamatorios que son benéficos para tu cuerpo.

3. Nueces, almendras o cacahuates

Las nueces y los cacahuates te aportan proteínas, son ricas en fibra y grasas saludables. Las grasas buenas pueden mejorar los niveles de colesterol en sangre, aliviar la inflamación y estabilizar el ritmo cardíaco. Ayudan a mantener estable el azúcar en la sangre y te mantienen satisfecho por más tiempo, lo que ayuda a evitar los bocadillos menos saludables. Disfruta de 1 oz. (28 gramos).

4. Plátano con mantequilla de maní

Unta una cucharada de mantequilla maní sobre un plátano. Este bocadillo te dará saciedad y nutrientes. Además de los aportes de la mantequilla de maní, los plátanos son una excelente fuente de carbohidratos complejos, potasio y vitamina B6, todos los cuales pueden ayudar a aumentar sus niveles de energía.

5. Zanahoria y hummus

Disfruta de una taza de zanahorias normales cortadas en tiras o zanahorias pequeñas acompañada con hummus. Encontrarás fibra en las zanahorias y mientras la salsa también te aporta proteínas, grasas buenas, vitaminas y minerales.

Estos son solo algunos ejemplos de combinaciones saludables que incluyen fibra y proteínas. Las frutas y verduras pueden formar parte de múltiples bocadillos. Son ricas en vitaminas y son bajas en calorías y grasas.

