Detalles escabrosos del supuesto abuso de Enrique Guzmán a su nieta Frida Sofía

Muchos han sido los conflictos que se han suscitado los últimos años entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía, esta última ha hecho declaraciones fuertes sobre su madre y la crianza que esta le dio. Adicciones, abandono, maltrato y algunos otros detalles más que ha sacado a la luz pública Frida. Recientemente, durante el programa Despierta América ambas tuvieron una conversación publica vía telefónica y todo parecía indicar que la vía de reconciliación se había abierto.

Horas después, “La Reina del Rock” de México a través de su equipo de trabajo dejó ver su incomodidad con la producción del programa de Univision. Esto alejó un poco las esperanzas de los fanáticos de ambas sobre un acercamiento entre madre e hija. Ahora Frida Sofía acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso sexual, pero los detalles que ofreció la misma son los que han impactado a muchos.

“Me pongo a temblar, porque tengo mucho qué decir de eso… (Guzmán) fue un hombre muy asqueroso, muy abusivo, siempre me daba miedo, me hizo cosas feas… Me manoseó desde los cinco años”, aseguró Frida al programa De Primera Mano. Agregó también, “¿Sabes qué es lo más asqueroso de todo? Que cuando estás tan chiquita, te dicen: ‘Esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere’, y pues a esa edad no tienes ni idea… No tienes conciencia, entonces se vuelve algo normal. Y qué asco, pero es como que pues alguna vez ya se empieza a sentir rico o algo, ¿me entiendes? Porque te están tocando tus partes íntimas. Por eso me lo callé, porque dije: ‘Entonces, ¿yo estoy enferma? ¿O qué onda?’”, aseguró la joven quien también inició su carrera musical hace algunos meses.

Por su parte, Enrique Guzmán declaró a Reforma que está sorprendido de estas declaraciones y que habló con su hija Alejandra Guzmán para recalcarle que Frida Sofía “Le preocupa mucho y que debe ver un psiquiatra cuanto antes”, entre algunas otras afirmaciones que hizo el cantante de 78 años.

Hasta el momento Alejandra Guzmán no se ha pronunciado a l respecto.