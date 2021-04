Niñas ecuatorianas arrojadas de lo alto del muro fronterizo serán reunidas con sus padres en Nueva York

Las dos niñas ecuatorianas que fueron arrojadas sobre el muro fronterizo serán reunidas pronto con sus padres, quienes vive en Nueva York.

Así lo confirmó un funcionario del Consulado de Ecuador en la ciudad, indicó el Daily Mail.

La semana pasada, un video publicado en redes sociales mostró cómo dos niñas fueron arrojadas desde lo alto del muro fronterizo a los EE.UU., lo que pudo causarles daños o hasta la muerte, aunque por fortuna resultaron prácticamente ilesas.

Yareli, de tres años, y Yasmina, de cinco, Yasmina, cayeron de una altura de más de cuatro metros, es decir, alrededor de dos pisos en una vivienda estándar.

Los hechos ocurrieron en Nuevo México el martes pasado, en medio del incremento al 100% de niños que llegan a la frontera.

Los “coyotes” se coordinaron en ambos lados de la frontera para lograr el cruce de las menores sin importar poner sus vidas en riesgo.

