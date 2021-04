La frontera registra alza de 100% en llegada de niños solos y 71% de inmigrantes que cruzan irregularmente

El gobierno del presidente Joe Biden enfrenta lo que sigue llamando “una emergencia” en la frontera con aumentos considerables de arribo de adultos y niños solos.

Este jueves, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dará a conocer las nuevas cifras sobre lo que está ocurriendo en la frontera con México, pero en una llamada telefónica, funcionarios senior señalaron que hubo un incremento del 100% del arribo de niños solos en marzo con respecto a febrero.

Además se incrementó a 71% la llegada de personas que intentan ingresar la frontera en forma irregular, con 172,000 registros por parte del personal de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La mayoría de esas personas ha sido deportada, adelantó una oficial federal. El 29% de esa gente ya había sido expulsada al menos una vez por ingresar en forma irregular a los EE.UU.

Cabe aclarar que aunque el actual gobierno busca ayudar a los indocumentados que viven en el país, ha enviado mensajes constantes de que no aceptará el ingreso irregular de más personas, quienes será enviadas de inmediato a su país.

“En marzo se deportaron a 103,000 individuos bajo el Título 42, los cuales representan el 60% de los intentos de ingreso durante el mes”, se indicó.

Los funcionarios argumentaron que este incremento y “emergencia” en la frontera tiene relación con las políticas impuestas por el gobierno del presidente Donald Trump, debido a que “desmanteló” el sistema de petición de asilo, además de reducir fondos a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, algo que la actual administración busca reparar, una labor a cargo de la vicepresidenta Kamala Harris.

“El presidente tiene un plan… ahora estamos atendiendo este reto, pero hay una visión a largo plazo que prevenga la llegada de más inmigrantes y la vicepresidenta está liderando ese esfuerzo”, se agregó.

In March, CBP encountered over 172,000 persons attempting entry along the SW border. This FY, CBP has already had over 569,800 encounters.

