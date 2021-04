¿Qué hace al comino una especia tan poderosa para bajar de peso?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hoy en día las especias son un elemento importante de la actual tendencia de nutrición y salud. Sin embargo no su poder medicinal no es ninguna novedad, son utilizadas hace miles de años, no en vano forman parte de populares remedios de corrientes de medicina aryurvédica y naturista. Lo mejor de todo es que la naturaleza pone a nuestro alcance una amplia gama de especias que se asocian con particulares propiedades curativas. Tal es el caso particular de el comino que no solo es un popular condimento en la cocina a nivel internacional, brilla por sus beneficios para potenciar la salud y bajar de peso ¿La razón? Su poder para acelerar el metabolismo, su potencial digestivo, sus beneficios para reducir el colesterol y la glucosa en desequilibrio.

El comino se obtiene de las semillas molidas de la planta Cuminum cyminum, pertenece a la familia del perejil, hinojo, anís y eneldo, se cultiva principalmente en China, India y México. También es popular por ser un ingrediente básico en la elaboración de el chile en polvo y el curry, es una de las especias más típica en las cocinas persa e hindú. Los frutos del comino emanan un aroma intenso, picante y penetrante, que suele quedar matizado cuando se tuestan en seco. Al ser frutos de umbelíferas, son especialmente ricos en aceite esencial, que es la parte activa que le otorga sus principales virtudes curativas.

Existen muchos datos interesantes entorno a la composición del comino, que se destaca por su contenido en sustancias de gran poder terapéutico como son: aceites esenciales con porcentajes destacados de cuminaldehído, ácidos grasos (palmítico y petroselínico), flavonoides, derivados del luteolol y el apigenol, resinas, mucílagos, taninos de la corteza del fruto, sustancias protéicas y vitaminas, minerales y fibra. Con base en ello se le atribuyen virtudes digestivas, carminativas, antiespasmódicas, diuréticas, depurativas, adelgazantes, hipoglucemiantes, estrogénicas, antihelmínticas y ligeramente sedantes.

¿Cuáles son sus beneficios para bajar de peso?

Se han realizado diversos estudios científicos en los que se confirma que consumir comino molido, es un grandioso complemento natural para las personas que están intentando perder peso. Si bien se relaciona con diversas bondades que potencian su poder adelgazante, su mayor cualidad se relaciona con su contenido en un ingrediente único: la timoquinona, una sustancia química natural que tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. La timoquinona tiene el poder de combatir a los radicales libres en el cuerpo y es clave para liberar toxinas.

Adicionalmente los aceites esenciales del comino ayudan a las células a responder a la insulina y glucosa, lo que mantiene estable el azúcar en sangre. Es bien sabido que es un aspecto muy importante no solo en la salud general y en la prevención de la diabetes, interviene directamente en la pérdida de peso. También se ha comprobado que el comino ayuda a quemar los depósitos de grasa acumulada, lo cual además favorece acelerando el metabolismo y ayuda a quemar calorías más rápido.

Sin lugar a dudas una de las mayores ventajas del consumo de comino en la pérdida de peso, son sus propiedades antiinflamatorias. El comino es de gran ayuda para reducir la inflamación que se relaciona directamente con el sobrepeso y la retención de líquidos, a esto se suman sus beneficios diuréticos y depurativos que estimulan al organismo para liberarse de grasas, sales, toxinas y desechos acumulados. Según un estudio reciente realizado 2016, en 72 sujetos con sobrepeso demostró que agregar comino y lima a una rutina de pérdida de peso, es un remedio natural que acelera significativamente la pérdida de peso y al metabolismo.

Cómo utilizar el comino para bajar de peso

Lo mejor de todo es que el comino se puede integrar fácilmente con éxito en la rutina diaria a través de sencillas maneras. Es bien sabido que como tal no existen ingredientes milagrosos, sin embargo la naturaleza pone a nuestro alcance poderosos elementos que facilitan el camino y claro, el comino simplemente no puede faltar.

1. Limonada de comino

El agua de comino es una de las alternativas más populares y accesibles para integrarlo en la dieta diaria como complemento en cualquier plan de adelgazamiento. También es conocida como agua jeera en oriente y es muy valorada por su capacidad de reactivar su metabolismo, ayudar a equilibrar el azúcar en la sangre, además de aumentar la hidratación y con ello favorecer la eliminación de todo lo que el cuerpo no necesita. Se recomienda consumir agua de comino dos veces al día con el estómago vacío, para obtener los mejores resultados. Para elaborarla lo único que tendrás que hacer es: remojar dos cucharaditas de semillas de comino en 1.5 cuartos de galón de agua hirviendo, cuela las semillas, agrega el jugo de dos limones, mezcla y estará lista.

2. Suplementos de comino

Una buena alternativa para asegurar la ingesta adecuada de comino es consumir suplementos orales, elaborados con semillas de comino molidas o con aceite de semillas de comino negro. Los especialistas en nutrición aconsejan consumir una cápsula acompañada de alimentos una vez al día, de preferencia en el almuerzo. También los suplementos de comino pueden ayudar a estabilizar el azúcar en sangre, por lo tanto son una buena opción para aquellas personas que sufren prediabetes y diabetes.

3. Comino en la dieta diaria

Por supuesto que cocinar con comino también es una gran alternativa para obtener su larga lista de beneficios. Lo mejor de todo es que existen muchas presentaciones para disfrutarlo: chile en polvo, semillas de comino y comino molido, brillan por su capacidad antioxidante y estimulante del metabolismo. Y son una gran adición para sazonar arroz, lentejas, verduras asadas y proteínas.

—

Te puede interesar: