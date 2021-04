“Estamos profundamente tristes”, familia llora la muerte del rapero DMX

El rapero DMX, quien tenía 50 años, perdió la vida, el viernes 9 de abril de 2021, en el Hospital White Plains, en Nueva York.

La noticia de su lamentable partida fue compartida por sus seres queridos a través de un extenso comunicado.

“Nos entristece profundamente anunciar hoy que nuestro ser querido, DMX, cuyo nombre de nacimiento es Earl Simmons, falleció a los 50 años en White Plains Hospital con su familia a su lado después de haber sido sometido a soporte vital durante los últimos días.

Earl fue un guerrero que luchó hasta el final. Amaba a su familia con todo su corazón y apreciamos el tiempo que pasamos con él. La música de Earl inspiró a innumerables fanáticos en todo el mundo y su legado icónico vivirá para siempre.

Agradecemos todo el amor y apoyo durante este momento increíblemente difícil. Respete nuestra privacidad mientras lamentamos la pérdida de nuestro hermano, padre, tío y el hombre que el mundo conocía como DMX. Compartiremos información sobre su servicio conmemorativo una vez que se finalicen los detalles”, concluye el comunicado.

