Pareja robó y golpeó salvajemente a cliente en restaurante Popeyes de Nueva York

NYPD está buscando a un hombre y una mujer que golpearon brutalmente a un cliente dentro de un establecimiento Popeyes en El Bronx (NYC).

La víctima de 24 años discutió con el atacante no identificado dentro del restaurante en Bruckner Boulevard la noche del sábado 3 de abril, dijeron las autoridades. La disputa parece haber comenzado por una persona saltándose la fila, dijeron fuentes policiales.

Se intensificó cuando el hombre no identificado lanzó un puñetazo, acertando en su cabeza. Una mujer saltó y la pareja golpeó repetidamente a la víctima, usando además un letrero amarillo de pisos, reportó Pix11.

La pareja le quitó $150 dólares a la víctima y luego salió del restaurante, dijo la policía. Más tarde, la mujer regresó sin su abrigo y peluca y compró comida y se fue con el hombre en un sedán negro.

Los servicios médicos de emergencia llevaron a la víctima al hospital para recibir tratamiento por una laceración sobre el ojo derecho y dolor e hinchazón en la cabeza.

Apenas tres noches antes se había registrado un caso similar, cuando un hombre fue grotescamente golpeado y luego le robaron $2 dólares en un restaurante “Kennedy Fried Chicken” en El Bronx.

La policía divulgó ambos videos y pide ayuda para identificar a los atacantes. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

🚨WANTED for ROBBERY: On 4/3/21 at approx. 10PM, @ 1500 Bruckner Blvd @NYPD43PCT Bronx. Two suspects hit a victim multiple times on the head and took the victim's property after a verbal dispute. Any info call or DM NYPDTips at 800-577-TIPS. Reward up to $2,500. pic.twitter.com/lwWnBdY53N

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) April 8, 2021