¿Qué quiere Melania en su relación con Trump?

La exprimera dama Melania Trump es definida por sus biógrafos como una mujer inteligente y “dura”, además tener clara su relación de largo plazo con el expresidente Donald Trump, aunque no necesariamente sentimental.

Un reporte de People cita a quienes han escrito sobre la exprimera dama, quienes señalan que la exmodelo “quiere estar donde está la acción”, ser reconocida.

“Ella nunca estuvo en la boleta electoral y seguirá viviendo su vida como quiera. Sus prioridades son ser esposa y madre; ella mantiene un pequeño círculo íntimo… disfruta del poder y los beneficios de su puesto elevado”, señala el reporte. “Ella también refleja los valores de su esposo, valorando la imagen pública y la lealtad”.

Mary Jordan, autora de The Art of Her Deal y corresponsal de The Washington Post señala que mucha gente pensaba que Melania solamente quería ser millonaria, pero advierte que no, “ella quería ser famosa”, aunque por supuesto el dinero ha sido bienvenido.

El plan original de la exprimera dama era ser actriz, pero su belleza la llevó por el camino del modelaje, reconociendo que en los años 90 había supermodelos conocidas mundialmente. Ella quería ser parte de ese grupo en el que estaban Naomi Campbell y Cindy Crawford.

Aunque nunca logró dicho estatus si logró un nombre en el modelaje que la llevó a Nueva York, donde conoció a su esposo en una fiesta.

“Melania, una inmigrante eslovena, se sintió atraída en parte por Donald Trump debido a su ‘riqueza’ y ‘poder’. Su futura esposa también sabía que él daría un impulso a su carrera como modelo, aunque ella hubiera preferido hacerlo por su cuenta”, dice la autora Kate Bennet.

Los biógrafos reconocen que Melania tiene clara su posición con el expresidente, incluso lo dejó ver en 2005 cuando en un evento en la Universidad de Nueva York le preguntó si continuaría con Trump si éste no fuera millonario.

“Si no fuera hermosa, ¿crees que estaría conmigo?”, respondió la señora Trump.

La exprimera pareja valora la fidelidad y sus amigos personales, y ha logrado sus objetivos, aunque se ha vuelto más misteriosa que su esposo, quien aprovecha cualquier reflector pra destacar.

Stephanie Winston Wolkoff, quien fuera la mejor amiga de Melania y trabajara con ella en la Casa Blanca, publicó un libro sobre su relación con la exmodelo.

“Ella no es un enigma. No es misteriosa… Por eso es tan importante la percepción que la gente tiene de ella”, consideró.

Dijo que las reacciones hacia su esposo, como rechazar su mano en público, eran parte “de su juego”, de mantenerla misteriosa.