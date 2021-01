La actitud de Melania hacia Trump aumenta sospechas de divorcio en puerta

La semana pasada, Melania Trump rechazó tajantemente saludar a los seguidores del expresidente Donald Trump y posar para fotografías durante su arribo a Florida.

La exprimera dama se mantuvo seria cuando bajó del Air Force One y, mientras su esposo saludaba a sus simpatizantes, ella los miró un segundo y prefirió seguir su camino.

Esto ha desatado todo tipo de teorías, incluso que la exprimera dama está lista para divorciarse, un rumor que la ha perseguido casi desde que llegó a la Casa Blanca.

The Mirror incluso retomó las afirmaciones de que la exmodelo recibiría $50 millones de dólares por la separación, además de la custodia de su hijo Barron.

Melania really said "I ain't gotta do this shit any more" 😂 pic.twitter.com/d6Hv27cnIk

— 𝐂. (@itscharl0tte) January 20, 2021