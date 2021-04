Trump quieren que la vacuna contra COVID-19 lleve su nombre, algo así como “trumpcine”

El expresidente Donald Trump insiste en que los estadounidenses deben agradecerle por la vacuna contra COVID-19 y ahora hasta sugiere que lleve el nombre de “trumpcine”.

Según el periodista de CNN, Kevin Liptak, el exmandatario expresó su deseo durante un evento político en Mar-a-Lago, en el mismo donde lanzó insultos al líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), a quien calificó de “tonto hijo de pu**”.

“Trump dijo a todos que deberían llamar ‘trumpcine’ (en lugar de vacuna)”, dijo Liptak en Twitter en referencia a la sugerencia sobre la inmunización contra coronavirus.

Trump said everyone should be calling it the “Trumpcine” (instead of vaccine) and deemed Mitch McConnell a “dumb son of a bitch” during his RNC remarks at Mar-a-Lago tonight, per person in the room.

