Vestida blanco, Carolina Sandoval ‘se casó’ en la playa y caminó hasta el ‘altar’ de nuevo

La exconductora ‘Suelta la Sopa’, Carolina Sandoval, hizo una transmisión muy emotiva desde la playa y en compañía de sus seres queridos y amigos cercanos, para celebrar nada más y nada menos que sus años de unión con su esposo Nick Hernández. Así es, “La Venenosa” renovó votos matrimoniales con el padre de segunda hija, Amalia Victoria, quien fue la encargada de entregar las alianzas a la pareja.

Vestida de blanco y caminando hacia el altar que hicieron en frente del mar, la extalento de Telemundo celebró uno de los días más importantes de su vida. Bárbara Camila llevaba la cola de ‘la novia’ mientras los invitados la observaban como si fuese la primera vez. Al final, Nick la esperaba y, el sacerdote escogido por ambos, oficializó la ceremonia que por supuesto concluyó con un emotivo y caluroso beso.

“No les puedo explicar la felicidad… En la 1era foto les estaba presumiendo mi cola del vestido que soñé diseñado por mi bello Juan Fernando Mendoza de Venezuela para el mundo. En la 2da foto les estoy enseñando mi tocado de novia y/o tiara propuesta para este look de mi adorado @johanjimenezofficial de Colombia para el mundo. En la 3era foto les comparto mi #cake by @divinedelicaciescakes una obra de arte toda de verdad, verdad para celebrar estos 6 años de amor de Cuba para el mundo… By the way cuál es tu favorita??? foto realizada por el maravilloso, Internacional @rafaelarevalophotograp #weddingplanner @indirafodorplanner Los Leo…”, fue el mensaje con el que “La Venenosa” publicó las primeras fotografías del festejo.

La señora Amalia, madre de la periodista, se acercó a la pareja y les brindó como siempre unas palabras lindas de amor con su respectivo abrazo. “Esto es muy bonito, pero lo importante es seguir unidos, peleándose o no, siempre unidos, eso es lo importante”. Se nota que ambas mencionaron al padre fallecido de Sandoval, pues hicieron gesto de ver al cielo y levantar los brazos. Recordemos que el papá de la venezolana siempre fue un pilar muy importante para la familia.

Sin duda alguna, este fue un momento muy importante para Carolina Sandoval y para toda la familia. No se podía esperar que la propia presentadora de televisión lo compartiera con quienes la siguen día a día a través de su Instagram y sobre todo de sus “En Vivo”. Así que, muchas felicidades para la pareja y que sigan celebrando cada tanto su amor.