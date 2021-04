Joe Biden nominó al jefe de la policía de Tucson, Chris Magnus, para dirigir el CBP

La nominación este lunes del jefe de la Policía de Tucson (TPD), Chris Magnus, para dirigir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) causó reacciones encontradas entre grupos defensores de los inmigrantes.

“La nominación del jefe Magnus para dirigir CBP es una señal de que el presidente Joe Biden quiere hacer cambios dentro de esta agencia, quiere a una persona con ideas progresistas. Creo que es un paso positivo”, dijo a Efe Vicky Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, organización que representa más de 60 grupos a lo largo de la frontera con México.

Gaubeca dijo que, en caso de ser confirmado Magnus, el oficial enfrentará un gran reto al tomar las riendas de una agencia que, en su opinión, requiere de reformas “muy profundas” y de un sistema para que sus agentes rindan cuentas sobre sus acciones.

El presidente, Joe Biden, anunció este lunes a sus elegidos para ocupar seis importantes puestos dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entre ellos a Magnus, un fuerte crítico de las medidas migratorias del gobierno del expresidente Donald Trump.

Magnus, nombrado jefe de Policía de la Ciudad de Tucson en 2016, tiene reputación de ser una persona progresista y de apoyar el movimiento de Black Lives Matter.

Por su parte, Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos en Arizona, expresó cautela ante esta nominación de Magnus como la persona indicada para dirigir la agencia encargada de vigilar las fronteras del país.

“Magnus tiene un historial de ocultar información, por dos meses ocultó los datos sobre la muerte de un joven hispano aquí en Tucson”, dijo a Efe García.

La activista se refiere al caso de Carlos Adrian Ingram López, quien falleció mientras se encontraba bajo custodia de agentes del Departamento de Policía de Tucson en abril de 2020.

No fue hasta dos meses después de su fallecimiento que el departamento policiaco dio a conocer los detalles del incidente, el cual acaparó la atención a nivel nacional.

I consider myself very fortunate to have received the 2nd COVID 19 vaccine Friday (by ⁦@TFDChiefRyan⁩, who was giving his time to help at the TCC site). The shot was fine, but I'm pretty sore today. Still, temporary side effects are WAY better than COVID. #FeelingGrateful pic.twitter.com/F6fWM5AiaI

— Chris Magnus (@ChiefCMagnus) February 13, 2021