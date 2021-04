La policía que mató a Daunte Wright confundió su pistola con el “taser”

La muerte del afroamericano Daunte Wright durante una parada de tráfico cerca de Minneapolis fue “accidental” después de que una agente confundió una “taser” con su pistola, dijo este lunes el jefe de Policía Tim Ganno.

Según Ganno, la Policía blanca que disparó contra Wright quería usar una pistola eléctrica conocida como “Taser” para inmovilizarlo, pero se confundió y disparó con su arma de fuego.

“Esto fue una descarga accidental que resultó en la trágica muerte del señor Wright”, aseguró Ganno, que dirige el Departamento de Policía de Brooklyn Center, un ciudad residencial de 30.000 habitantes al noroeste de Mineápolis, donde se produjo el incidente.

En la rueda de prensa, se mostró un video del suceso en el que se ve cómo tres agentes se aproximan al vehículo de Wright, uno de ellos intenta esposarlo, pero Wright se resiste, empieza un forcejeo y, entonces, la policía saca su pistola y grita a modo de aviso: “¡Taser! ¡Taser! ¡Taser!”.

Se oye un disparo y entonces la agente exclama con sorpresa y dice: “Le he disparado”.

Los policías pararon el vehículo porque no tenía algunos papeles en regla, pidieron la identificación a Wright y se dieron cuenta de que tenía una orden de arresto pendiente, por lo que intentaron detenerlo. Fue entonces cuando el hombre intentó volver a meterse en el vehículo y recibió un impacto de bala.

La muerte de Wright provocó anoche fuertes protestas, que se convirtieron en violentas en algunos lugares con el lanzamiento de rocas y otros objetos contra el Departamento de Policía de Brooklyn Center.

Gov. Tim Walz (D-MN) demands state legislature holds hearings about police reform following Daunte Wright killing:

“We can stop pretending that this is just the natural order of the universe and things happen this way.” pic.twitter.com/kzfGJj2zgw

— The Recount (@therecount) April 12, 2021