FDA y CDC piden detener uso de vacuna Johnson & Johnson en EE.UU. tras seis casos de coágulo sanguíneo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) están recomendando que Estados Unidos detenga el uso de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson tras seis casos reportados en el país de un tipo de coágulo sanguíneo “raro y grave”.

Los seis casos notificados se encuentran entre las más de 6.8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson administradas hasta ahora en Estados Unidos y ocurrieron en mujeres de 18 y 48 años, entre 6 a 13 días después de la aplicación de la dosis, según un comunicado conjunto hoy de la Dra. Anne Schuchat, subdirectora principal de los CDC y el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA, reportó CNN.

Noticia en desarrollo.

US health agencies will call for a pause in use of Johnson & Johnson’s vaccine to investigate 6 recipients who got a rare blood clot disorder w/in ~2 weeks of vaccination, officials briefed on the decision said. Story from @noahweiland & @SharonLNYT & me https://t.co/3ehBfLuvmV

— Carl Zimmer (@carlzimmer) April 13, 2021