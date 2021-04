Niño encuentra una bala al interior de bolsa de Cheetos

Muchas personas se han encontrado o han descubierto algo desagradable en su comida o al interior de algún paquete de productos que son de consumo humano. Pero nada parecido a lo que descubrió un niño en una bolsa de Cheetos.

Resulta ser que el menor de tan solo 6 años, originario de Elmo, Montana, se encontraba hace unos días disfrutando de una bolsa de Cheetos Flamin’ Hot cuando de repente encontró algo que no tenía nada que ver con las frituras: era una bala de color dorado, difícil de distinguir pues estaba llena de polvo picante.

El niño le informó rápidamente a sus padres acerca de la bala al interior de los Cheetos y rápidamente, a través de Facebook, su padre, un hombre llamado Bow Horn Wease, contactó a Frito-Lay para darles a conocer lo que su hijo había encontrado en una bolsa de sus productos.

También, la madre del niño, hizo lo mismo solo que en Twitter.

So we found this bullet in my sons bag of Flamin’ hot Cheetos we bought yesterday! @Fritolay #FritoLay #Flaminhot #WTHChesterCheetah pic.twitter.com/sjks1AKv1r

— Chelle Kenmille (@kenmille78) April 4, 2021