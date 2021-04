Fauci explica por qué los CDC y la FDA aún no cancelan la vacuna de Johnson & Johnson pese a casos de trombosis cerebral

El doctor Anthony Fauci, principal asesor de la Administración Biden en el tema del coronavirus, rechazó que la pausa en el uso de la vacuna de Johnson & Johnson por reacciones relacionados con coágulos sanguíneos en unas seis mujeres signifique que la dosis no es efectiva contra la COVID-19.

Este miércoles, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) recomendaron que Estados Unidos suspenda el uso de la vacuna de una dosis de Johnson & Johnson luego de que se reportaran casos.

Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) consideró que lo anterior no tiene nada que ver con la eficacia de la misma. Según el experto, la vacuna sigue siendo muy efectiva para prevenir la COVID-19. Según el asesor presidencial, las autoridades de salud no han tomado una decisión definitiva sobre el producto y optaron por una pausa en los suministros debido a que necesitan más información sobre el problema reportado.

En entrevista con “CBS Evening News”, Fauci planteó que muy probablemente si los vacunados no experimentan reacciones después de un mes de haber recibido la inmunización, no las sufrirán luego.

