Mujer murió baleada trabajando en sitio de construcción en “zona tranquila” de Nueva York

Lizbeth Mass fue asesinada a tiros ayer por su presunto ex novio, mientras trabajaba en un sitio de construcción en una tranquila comunidad costera en El Bronx (NYC).

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 p.m. en City Island, una pequeña isla residencial normalmente tranquila en Long Island Sound, mientras los obreros estaban almorzando. La mujer de 52 años recibió varios disparos en el sitio donde trabajaba como “abanderada” para controlar el tráfico y garantizar la seguridad laboral.

El atacante armado de 67 años huyó en bicicleta, pero el actual novio de la mujer lo persiguió en un automóvil y lo golpeó con el auto y sus manos, logrando detenerlo, dijo la policía.

El presunto agresor no identificado se encuentra detenido en un hospital, a donde fue trasladado con un trauma corporal. Los cargos en su contra estaban pendientes y no se saben los motivos del inusual ataque, aunque NYPD presume se trate de un caso de violencia doméstica por una relación previa, según New York Post.

La policía dijo que el actual novio de la víctima, un hombre de 66 años no identificado, resultó herido cuando fue atropellado por un automóvil poco después del incidente, agregó Pix11.

