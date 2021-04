Solicitan la detención del Príncipe Harry, esta es la triste razón

Palwinder Kaur, una abogada india, ha solicitado la detención del príncipe Harry por pensar que él quería casarse con ella e hizo todo lo posible por llevarlo a juicio en su país.

Se dice que lo demandó después de que, al parecer, alguien detrás de un perfil falso de Internet se hiciera pasar por el miembro de la realeza y le propusiera matrimonio.

“Esta petición (…) es para emprender acciones legales contra el príncipe Harry Middleton, hijo del príncipe Carlos Middleton, residente del Reino Unido, y ordenar a la Unidad de Policía de ese país a que actúe contra él”, asegura el documento, redactado por el Tribunal Superior de los estados indios Punjab y Haryana, y difundido por ‘The Sun’.

Punjab and Haryana High Court has heard a plea seeking legal action against Prince Harry for not fulfilling an alleged promise to marry the Petitioner. The plea also sought for arrest warrants to be issued so that no further delay would occur in the marriage. #PrinceHarry pic.twitter.com/RycadP4iUj

