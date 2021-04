Video: el viral puñetazo de Mike Tyson en una función de lucha libre

El nocaut de este año quizás no será en el boxeo sino en la lucha libre. “El hombre más malo del planeta” se encargó de ello. Mike Tyson volvió a aparecer en un evento de la empresa de lucha libre All Elite Wrestling y no se fue sin dejar su huella: noqueó en el ringside a Cash Wheleer, luchador que intentó atacarlo con un bate de béisbol, sin ningún tipo de éxito.

Un derechazo bastó para dejar casi inconsciente al luchador, que quedó postrado en la lona.

. @MikeTyson knocked him out 😳

Horas antes del evento lo advirtió a través de Twitter: si alguien interfiere en la lucha, lo voy a noquear. Tyson fue seleccionado como protector de la lucha principal de la función de este 14 de abril, que vio enfrentarse a Dax Harwood y Cash Wheeler contra Chris Jericho y Sammy Guevara.

I’ll be at #AEWDynamite tonight on @TNTdrama as @AEW ’s Special Enforcer for @DaxFTR vs. Chris @IAmJericho to make sure that Inner Circle + MJF & Pinnacle don’t get involved in this match! I will knock someone out tonight if they interfere! Don’t miss @AEWonTNT Dynamite tonight! pic.twitter.com/xlVCw4mqlv

Tras el desenlace, la facción denominada como Inner Circle nombró a Mike Tyson como miembro auxiliar. Es probable que Tyson continúe realizando apariciones esporádicas en la empresa y nos siga maravillando con su espectáculo.

It's official! Iron @miketyson is an ancillary member of the #InnerCircle.

Tune into #AEWDynamite Now on @tntdrama – and every Wednesday at 8/7c! pic.twitter.com/qv4344I9PA

— All Elite Wrestling (@AEW) April 15, 2021