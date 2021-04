Cuatro pandilleros MS-13 acusados por cadáver de madre rodando en auto en Nueva York

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tres supuestos pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron acusados de asesinato y otro hombre más de cargos menores, después de que el cuerpo de una mujer fuese encontrado en el maletero de un automóvil rodando de Far Rockaway (Queens) a Long Island.

Los oficiales vieron a cuatro hombres sacando algo de un edificio en Queens la madrugada del miércoles y colocándolo en el maletero de un auto. Siguieron el vehículo y lo detuvieron en Lawrence, Long Island. Fue entonces cuando hicieron el espeluznante descubrimiento de una mujer muerta envuelta en una sábana, con un trauma severo en una zona no especificada de su cuerpo, según fuentes policiales.

La víctima fue declarada muerta en el lugar y más tarde identificada como Nazareth Tamer Claure, residente de Queens de 31 años. Fuentes policiales conectaron el incidente con la actividad de las pandillas hispanas MS-13, pero la oficina del médico forense de la ciudad no ha anunciado la causa ni el momento exacto del deceso.

La policía de Nueva York acusó a Allan López (22) de asesinato y posesión criminal de un arma y de una sustancia controlada; Gustavo Sarmiento (21) por homicidio y posesión criminal de arma; y a Rigel Velsala (20) de homicidio. Un detective de NYPD dijo ayer la policía aún estaba interrogando al cuarto detenido, Rodolfo López (26); más tarde fue acusado de ocultación de un cadáver humano y manipulación de pruebas físicas, acotó la emisora 1010 Wins.

Tamer Claure había recibido en noviembre una orden de protección contra su novio pandillero, Anander Henríquez, quien fue arrestado el jueves por cargos de estrangularla durante un enfrentamiento días antes de su muerte, acotó Daily News.

Henríquez no estaba en el auto donde el cadáver era transportado. La mujer deja huérfano a un niño de 8 años, a quien hasta el jueves no se le había informado sobre el destino de su madre, dijo su ex marido, Dennis Claure.

Allan López y Henríquez (28) son miembros de la MS-13, dijeron fuentes policiales. El comisionado de NYPD, Dermot Shea, comentó a Pix11 News que el incidente es “una investigación extremadamente activa” en la que la policía y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley están trabajando juntos.

“Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York, en colaboración con NYPD y nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, realizó varios arrestos esta mañana de conformidad con una investigación a largo plazo sobre ciertos actos de violencia en el área de Queens, Nueva York. Este caso está en curso y no hay más información en este momento”, confirmó un portavoz de HSI.

