Hallan cadáver de mujer en auto rodando de Queens a Long Island; 4 detenidos

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

#Breaking: Police say four men are in custody after officers found a woman's body in the trunk of a car in Queens. https://t.co/MCDVgbap6P — CBS New York (@CBSNewYork) April 14, 2021

Cuatro hombres están bajo custodia después de que la policía de Nueva York los sorprendiera transportando el cuerpo de una mujer envuelto en una manta y escondiéndolo en el maletero de un automóvil en la oscuridad de la noche.

Los oficiales vieron a los hombres alrededor de la 1:50 a.m. de hoy saliendo de un edificio en Foam Place cerca de Central Avenue en Far Rockaway (Queens), cargando un objeto grande y desconocido y metiéndolo en el maletero del vehículo, dijo la policía.

Los agentes siguieron al automóvil y lo detuvieron en la autopista Nassau Expressway en Bayview Avenue, Long Island. Fue entonces cuando hicieron el espeluznante descubrimiento del cuerpo de una mujer con un trauma severo en una zona no especificada, según fuentes policiales.

La víctima no identificada fue declarada muerta en el lugar. Los hombres fueron detenidos y no estaba claro de inmediato qué cargos podrían enfrentar. La oficina del médico forense de la ciudad determinará la causa del deceso, acotó New York Post.

Four men were arrested after the body of a woman was found wrapped in the trunk of a car in Far Rockaway, said police.​ https://t.co/9P3oQQYlXy — Fox5NY (@fox5ny) April 14, 2021

þ