Estos son los botines de Messi valorados hasta en $100,000 dólares

Lionel Messi decidió donar un par de botines Nemeziz 19.1, que serán subastados con un fin benéfico. Lo que hacen especiales a este calzado es que con ellos rompió una marca de Pelé.

El 22 de diciembre de 2020, Messi certificó la goleada 0-3 del Barcelona ante el Real Valladolid. El gol conseguido por el argentino es registrado como el número 644 de su carrera, marca que le permitió superar el récord de Pelé en el Santos.

The shoes Lionel Messi wore when he scored his 644th goal for @FCBarcelona — a record for any player with a single team — will be auctioned off by @ChristiesInc.

The proceeds of the @adidas Nemeziz Messi 19.1’s will benefit a Barcelona children’s hospital. pic.twitter.com/jqECpihKUK

