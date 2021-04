Jomari Goyso habla sin rodeos: “He aprendido amar lo que odiaba de mí”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jomari Goyso está de estreno, ahora tiene aquello que hace unos meses no entendía de qué se trataba, su propio podcast al que titulo tal cual él va por la vida: ‘Sin Rodeo’.

En exclusiva hablamos con el presentador de ‘Sal y Pimienta’, quien nos cuenta qué está descubriendo detrás de esas voces sin imagen, la pelea con Francesco Zampogna, el esposo de Francisca Lachapel, el sinónimo de éxito aún durmiendo en la calle, su línea de productos detox, LÍA by JOMARI GOYSO, y su mejor secreto: “He aprendido amar lo que odiaba de mí”

-Nueva aventura, ahora podcast, ¿qué descubriste de ti?

Jomari Goyso: Igual no es tanto que descubrí de mí, sino que he descubierto que realmente la pandemia cambió como la gente se entretiene, por ejemplo, la comunidad latina se conectó más a un teléfono, y el podcast tiene vida en un teléfono… Yo, honestamente, no le entendía mucho al podcast “¿qué es eso? ¿Cuándo escucha eso la gente?”… Pero en la pandemia lo vi claro, era algo para el gimnasio, para el tiempo libre, para si te ibas a caminar solo, entonces de ahí un poquito nació.

– ¿Qué mensaje quieres dar con el podcast?

Jomari Goyso: No siento que sea tanto qué mensaje quiero dar, creo que hay algo mágico, porque a mí me funciona, que es cuando escuchas la forma de pensar de otras personas tú valoras tus propios pensamientos de otra manera, y eso es lo más brillante. Intento ser como yo soy, y dar opiniones como yo las veo, de cosas que mucha gente le gusta escuchar, pero no tanto pensando cómo me van a escuchar, sino yo mismo procesando el pensamiento… En algún podcast hemos hablado del éxito, y yo mismo voy cambiando y remodelando mi pensamiento, no porque sienta que estaba equivocado, sino porque pienso que eso es la vida.

-En ese podcast sobre el éxito, que hiciste con Pamela Silva, dices que tú no le tienes miedo a equivocarte en el camino, sino que tú tienes miedo de equivocarte en el camino de otro…

Jomari Goyso: Yo quiero caerme en las decisiones que yo he tomado, no quiero caerme en una decisión que alguien me ha empujado hacer, he terminado haciendo algo que realmente no quería hacer… He aprendido que las veces que he estado mal por decisiones que he tomado, no ha sido tan duro. Pero las veces que me ha ido mal por hacer lo que mi padre quería que hiciera, ha sido una catástrofe, porque no solo que me he caído, es que he hecho algo que no he querido hacer. Ese día creo que estábamos hablando de cuando yo dormía en la calle y no lo veo tan traumático porque era una decisión que yo había tomado. Había decidido irme de España cuando tenía una casa que me compró mi padre. Había decidido buscarme la vida, había decidido estar en la calle, porque yo tenía mucho gente a la que llamar, pero era mi camino, era mi realidad.

-El Josmari que durmió en la calle por decisión y que se sintió bien haciéndolo, ¿qué pensaría el Josmari de hoy?

Jomari Goyso: Fui a Los Ángeles con una amiga mía, y mi amiga me estafó dinero, entonces terminé rentando una habitación en una casa, una persona que vivía en esa casa quería aprovecharse de mí, de muchas maneras, entonces yo ya venía de muchas cosas en el pasado y yo dije: “Yo no paso por nada que yo no quiera en la vida”… De alguna forma estaba orgulloso de mí porque no me estaba dejando más de nada en la vida, no lo recuerdo como algo malo, lo recuerdo como algo exitoso… ¿Qué le diría al de hoy, al de ayer, al de ayer y al de hoy?… Que por esos pasos soy quien soy, que esas experiencias, que realmente si lo pones en perspectiva no es una situación tan dura, mi realidad es que yo tenía gente a la que llamar, hay otra gente que termina en la calle, pero dentro de mi lucha por encontrarme yo tomaba esas decisiones que tenían su riesgo, porque estaba creando mi camino, entonces ese soy hoy, realmente de alguna forma sigo siendo de esa manera.

– En el podcast que hiciste con Francisca Lachapel, contaron que tuviste una pelea con Fracesco, su esposo, ¿qué fue lo que pasó?

Jomari Goyso: Fuimos a ver las iglesias donde Francisca se iba a casar, a República Dominicana, viajamos los 3… Había pasado algo con otra persona, amiga mía, y entonces Francesco se había quedado con una idea que no era. Cuando Francesco dijo algo de mí otra amiga, yo me lo quise comer. Él es igualito a mí, italiano, y somos apasionados y la discusión era muy elevada de tono de voz, íbamos en un carro y era como yo discuto mil veces con mi padre, ese ir y venir, en el que él decía: “pues no esto fue así”, pero él no había estado, a él le habían contado, y yo le estaba diciendo que era imposible porque yo conocía de lo que estaba hablando… Duramos como 20 minutos gritando, y la pobre Francisca, que estaba al lado. estaba así como, “Josmari, ¿ qué te pasa?”… A mí no me bajan del burro tan fácil… Como él dice, desde ese día aún nos amamos más.

– ¿Qué crees que tienes que enamoras tanto al público?

Jomari Goyso: Nunca he dejado que lo que piensan que soy yo sea, y he peleado muchísimo para eso, creo que el reto más grande fue la palabra’ fashionista’, porque trae muchas connotaciones, trae muchas cosas que la gente piensa de ti automáticamente… Al final de cuenta, como yo le dije a mi bella jefa Pilar Campos, cuando no trabajaba en televisión y no era nadie, dije: “Mi segmento se llama por mi nombre, a mí ni fashionista, ni nada, Jomari porque ese soy”… Lo segundo que le dije, es yo no voy a hacer ‘cómo verte como JLo’, ‘cómo ser como las Kardashian’… Porque trabajo con toda esa gente y eso una pérdida de tiempo. Dime quién es tu gente, quién es tu audiencia, y yo voy a ellos.

He crecido en el campo, aislado del mundo completamente, me enteré quién era Madonna cuando tenía 17 ó 18 años… Vengo de una familia que, independientemente le ha ido bien en la vida, mi abuela era una mujer que no tenía dinero, y ella vivió siempre esa vida de humildad… Trabajo para la audiencia y he sido siempre consiente que la audiencia me tiene donde estoy y nadie más. Eso me lo explicó hace tiempo una jefa mía, porque me hubieran sacado 40 veces y lo tienes claro, entonces la audiencia es la que me ha mantenido.

He peleado por hacer un cambio de imagen en el salón en donde ella va. Para qué la voy a llevar a mi salón si ahí es donde ella no se siente cómoda, yo voy a ir a su salón. Mi reto es que ella estuviera cómoda, porque mi historia no la iba a contar yo, mi historia la iba a contar la gente que se cruzara en mi vida. ¿Qué me ha hecho popular a mí?, ¿qué me ha hecho a mi querido?, esa gente que yo he sorprendido, que ha hablado y esa es la repercusión que el día de hoy… Cuando yo empecé lo primero que me dijeron: eres Español y tú no tienes nada que hacer en la televisión, así de simple, me lo dijeron como 20 veces, pero igual ya me habían dicho otras 80 mil cosas: los estereotipos.

– ¿Quién es Jomari?

Jomari Goyso: No tengo ni idea, alguien me dijo un día que tú eres lo que la gente lleva en su corazón… Thalía me lo dijo, que tú vas hacer lo que la gente tenga en su corazón de ti. Es un poco como la gente me ve, este soy yo, soy yo intentando ser feliz de la manera que la vida me ponga en frente.

– ¿Te gusta vivir contigo?

Jomari Goyso: Sí, he aprendido amar lo que odiaba de mí… No quiero amarme demasiado porque sé que cuando uno se ama demasiado se aísla del mundo, y eso es muy peligroso, y yo creo que al día de hoy peleo con eso, peleo con no aislarme demasiado del mundo, y también porque, al final de cuenta, uno necesita el cariño de la gente.

– En esta pandemia tú te fuiste muy productivo, no solo haces televisión, podcast y todo lo que haces, sino que además lanzaste tu propia línea de cuidado, ¿cómo te animaste, y por qué?

Jomari Goyso: Llevaba muchísimo años queriéndolo hacerlo, una forma que muchos talentos hacen dinero es haciendo promociones de algo, pero yo soy muy reacio a eso, hay que ser de alguna forma a veces un mentiroso, entonces como tenía esta cosa de la gente me ama y me he ganado el respeto de la gente, y ahora siento que los voy a utilizar. Siempre tuve claro que para Jomari el camino era otro, el camino era más buscar mi propia cosa, crear mi propia cosa, que es lo más difícil… Lo más fácil es que llegue una compañía, que te pague un dinero, te echen unas fotos, que le ponga photoshop, y a ganar dinero. He tenido varías conversaciones a lo largo de los años de esas cosas con compañías muy grandes, pero al final siempre había una cosita aquí que decía: “No te desesperes Jomari”. No he sido muy desesperado en eso, y llegó el momento. Llegó el momento quiere decir que se cruzó una persona, porque tengo un socio, que desde el momento que lo conocí, dije él es, así de simple, dije él es, él es a quién he esperado por años.

MIRA EL VIDEO LA ENTREVISTA COMPLETA A JOMARI GOYSO: