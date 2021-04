Frida Sofía dice: “No me puedo sentar a decir que ha sido buena madre, porque no es cierto”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Frida Sofía sostuvo una conversación muy amena con Lucía Méndez quién se ha unido al mundo de YouTube, igual que Yordi Rosado, María Celeste Arrarás, Mara Patricia Castañeda, entre otros. A la cantante y actriz Frida le dijo sentirse “muy herida”, por parte de Alejandra Guzmán, su mamá. También dijo que las palabras de ésta no congeniaban con sus acciones.

En su conversación Frida también destacó que su mamá le ha hecho un llamado, le pide que se acerque. Así se lo dijo en el video que compartió en Instagram la Guzmán, a raíz de las declaraciones de Frida sobre haber sido abusada por Enrique Guzmán. Sobre esto Frida señala que ella no se fue y que ella no puede salir de Estados Unidos, dando a entender que la que tiene que acercarse, desde el punto físico, es su mamá, no ella.

“Su comportamiento no coincide con sus palabras. Ella va y le llora a la cámara y me dice que vuelva, pero yo no me fui, pero la que no puede irse de aquí -Estados Unidos- soy yo. sus actitudes y el estar con mi ex novio en su cumpleaños y Nueva York y no invitarme… Se me hace algo tan feo y me duele mucho. No es de quién busque a quién. Aquí es de bajar la cabeza y pedir perdón. Porque la verdad, ¿qué le he hecho yo a ella? No sé”.

Lanza también una importante declaración a su mamá y al público: “¿Por qué no la he buscado? Porque nunca me fui. La pregunta aquí es ¿por qué ella no me ha buscado a mí? Cuando en realidad, pues estoy muy, muy, muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry, cuando invirtió en su empresa y le rogué que no lo hiciera”.

Frida también dice que un acercamiento entre ella y su mamá tiene que ser genuino, pero que ella no lo percibe de esta manera. “No dura ni quince minutos. Y me regaló este -apartamento- y todo. Pero no ha venido a visitarlo, nunca”. “No me puedo sentar a decir que ha sido buena madre, porque no es cierto”, recalcó la intérprete de “Ándale”.

Aquí la entrevista de Frida Sofía con Lucía Méndez, la cual ya sobrepasada el medio millón de vistas.

