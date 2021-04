Video: aparatoso choque entre Russell y Bottas a 300 km/h que detuvo el GP de Imola

Rápidamente la Fórmula 1 nos dio un candidato al choque del año. A 300 kilómetros por hora, una barbaridad. Así fue el accidente entre George Russell y Valtteri Bottas que ocasionó la bandera roja que detuvo por minutos el Gran Premio de Imola, segunda válida de la temporada.

Fue en la vuelta 31, cerca del ecuador de la carrera (63 vueltas). El británico Russell, de la escudería Williams, tenía claras intenciones de adelantar al finlandés, compañero de Lewis Hamilton en Mercedes. Bottas se cerró y Russell no pudo evitar pasar por la húmeda hierba, que le hizo perder el control del coche. Al ir paralelamente, el accidente era inevitable.

The incident that brought out red flags in Imola 🚩 #ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/Z18dCPXwOZ

La mejor noticia es que ninguno de los dos pilotos terminó herido. Fue un choque escandaloso, ya que numerosas y pequeñas partes de los monoplazas saltaron a lo largo y ancho de la pista. Por ello, la bandera roja era obligatoria para poder limpiar adecuadamente la superficie y evitar inconvenientes al resto de pilotos.

Ambos involucrados estaban visiblemente molestos tras el incidente: Russell se acercó a decirle algunas palabras a Bottas, quien solo respondió mostrándole el dedo medio. El británico replicó dándole una palmada al casco de su oponente y prosiguió su camino con gestos que denotaban un enfado brutal.

Y así como ambos se molestaron por quedarse afuera de la carrera y terminar el fin de semana sin puntos para sus escuderías, también ambos culparon al otro por el choque.

Russell, en su versión, señaló que Valtteri se cerró, obligándolo a pasar por la hierba húmeda. Además, agregó que el finlandés rompió con un pacto de caballeros: “Entre pilotos tenemos este acuerdo de caballeros: a 300 o más kilómetros por hora no te deberías mover. Es una maniobra increíblemente peligrosa, que ha causado consecuencias enormes. Le pregunté si quería matarnos a ambos“.

Por su parte, Bottas aseguró que el movimiento que Russell no tenía ningún sentido: “Él simplemente perdió el control y me pegó. Fue su culpa por completo“.

RUS: "Valtteri moved very slightly and that just put me onto the wet stuff"

BOT: "It didn’t make any sense that move, he obviously lost it and hit me"

Both drivers give their side of events 🗣#ImolaGP 🇮🇹 #F1https://t.co/KRyqT7wIyN

