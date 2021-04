Demi Rose roba el aliento con unos entallados leggings que hasta Alexa Dellanos halagó

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Cada foto y cada video que Demi Rose sube a las redes sociales tienen una repercusión instantánea. Mucho más cuando en esas publicaciones puede apreciarse lo bien que luce la modelo.

Este lunes, la británica compartió una foto en su Instagram que robó el aliento y enloqueció a sus millones de seguidores debido a que se dejó admirar con unos entallados leggings negros, una escotada blusa y botas altas de la marca Christian Dior, que hasta Alexa Dellanos halagó.

“If you want to view paradise simply look around and view it @prettylittlething”, escribió al pie de la imagen que ha cosechado más de 136 mil likes en menos de dos horas.

Basta con echar un vistazo a las publicaciones que Demi Rose ha compartido en los últimos días para darse cuenta por qué es una de las chicas consentidas de la famosa red social.

¿Qué te parece?

