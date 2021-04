Trump dice que la situación migratoria es horrible y podría destruir a Estados Unidos

El ex presidente Donald Trump concedió su primera entrevista desde que dejó la Casa Blanca y como no podría ser de otra forma, insistió en sus ataques a la administración de Joe Biden por su manejo de la crisis migratoria en la frontera con México.

“Es una situación horrible, podría destruir nuestro país”, dijo el magnate en una charla con Sean Hannity de Fox News.

“Ellos lo están minimizando tanto como pueden”, aseguró el mandatario que basó su campaña y buena parte de su presidencia en la retórica antiinmigrante y la construcción de un muro.

Donald Trump tells Sean Hannity “horrible situation” along southern border could “destroy”

America during interview that airs tonight at 9pm/ET. “People are coming in by the tens of thousands. They’re pouring in. All they had to do was leave it alone." pic.twitter.com/Uf9DWtk7Qt

— TV News HQ (@TVNewsHQ) April 19, 2021